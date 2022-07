Bürger ärgern sich über schlecht begehbare Wege

Kommunalpolitik: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez kommt im Oktober in Stadtteil Eichel

Wertheim 22.07.2022 - 11:14 Uhr < 1 Min.

Bedauert wurde, dass viele Waldwege im Bereich zwischen der Wertheimer Burg und Eichel-Hofgarten sowie zwischen der Staustufe Eichel und Urphar für Wanderer und Spaziergänger sowie Kinderwagen nicht mehr zugänglich sind. Der Stadtteilbeiratsvorsitzende Roland Olpp erklärte, man werde prüfen lassen, welche der Wege im städtischen Eigentum seien.

Kritik an Dauer-Baustelle

Kritik gab es, an der schon längere ruhenden Baustelle in der Kirchgasse Eichel. Diese sei unansehnlich. Olpp will sich erkundigen, wer der Bauherr ist und wie der Sachstand der Baumaßnahme ist.

Erneut gab es von Einwohnern des Stadtteils Beschwerden über hinterlassenen Hundekot im Schlösschen-Park sowie weiteren Wegen. Sogar in Privatgärten fände sich Kot fremder Hunde, den die Besitzer einfach zurückließen. Es wurde vorgeschlagen, im Schlösschenpark Schilder aufzustellen, die darauf hinweisen, dass Hundehalter, die den Kot nicht entfernen mit einer Anzeige rechnen müssen. Olpp versprach, sich beim Ordnungsamt zu erkundigen, ob dies möglich ist.

Erfüllt werden soll der Wunsch nach einem Mülleimer am »Eichel-Beach« direkt in Wassernähe. Dort bleibt der Müll oft einfach liegen. Der nächste Mülleimer befindet sich etwas oberhalb am Spielplatz. Eine Möglichkeit für Bürger, ihre Anregungen direkt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mitzuteilen, wird es am Vormittag des 15. Oktober bei einem Ortsrundgang und in einer Bürgerversammlung geben.

An dem Tag sollen gleich mehrere besondere Veranstaltungen für den Stadtteil stattfinden. Neben dem Termin mit dem OB wird es einen Tag der offenen Tür der umgebauten Gemeinschaftsräume geben, bei dem die Räume besichtigt werden können. Ab 14 Uhr geht der Tag in den Künstler- und Handwerkermarkt über.

