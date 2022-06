Buchhändler schlägt in Wertheim ein neues Kapitel auf

Übernahme von Buchheim

Lohr a.Main 10.06.2022 - 16:00 Uhr 3 Min.

Adolf Wolz führt die Buchhandlung Schöningh in zweiter Generation. Mit dem Buchheim in Wertheim hat er nun seine neunte Filiale in der Region. Adolf Wolz führt die Buchhandlung Schöningh in zweiter Generation. Mit dem Buchheim in Wertheim hat er nun seine neunte Filiale in der Region.

Um im Bild zu bleiben, könnte man nun sagen, dass der Einband erst einmal gleich bleibt, auch wenn sich der Inhalt geändert hat, denn der Laden in Wertheim soll zunächst unter dem Namen Buchheim weitergeführt werden. Dem stationären Buchhandel wird seit Jahren der Tod prophezeit, weil die Menschen weniger lesen, gedruckte Bücher nur noch online bestellen oder ganz auf E-Books, also die elektronische Variante, umsteigen würden. Warum expandiert Schöningh dann seit einigen Jahren in der Region? Seit 2019 ist der Buchhändler aus Würzburg in den drei oben genannten Städten in Main-Spessart aktiv. Muss es etwa doch heißen Totgesagte lesen länger?

Adolf Wolz ist mit Büchern aufgewachsen. Bei ihm standen sie aber nicht nur daheim im Regal, sondern auch in den Auslagen der Buchhandlung seines gleichnamigen Vaters. Der 53-Jährige führt das Familienunternehmen seit 1994 in der zweiten Generation. Er glaubt nicht, dass das gedruckte Buch irgendwann komplett ersetzt wird. "In ein gedrucktes Buch kann man sich anders versenken, als wenn man es auf dem Handy oder dem E-Book-Reader liest", sagt der 53-Jährige.

Der Anteil an E-Books am Gesamtmarkt sei noch gering. "Seit 2016 stagnierte er bei etwas unter fünf Prozent. 2020 hat er auf sechs Prozent zugenommen", berichtet Wolz. Selbstverständlich verkaufen seine Buchhandlungen beide Varianten - die gedruckte und die elektronische - "weil es die Kunden so wünschen". Auch das Angebot in den Filialen richtet sich einerseits nach dem Kundenwunsch. Die aktuellen Spiegel-Bestseller dürfen dort nicht fehlen. Andererseits ist das Sortiment in Sachen Reiseliteratur, Wanderführer und Lokalkrimis auch immer auf die Region zugeschnitten. In Lohr gebe es deshalb auch "Schneewittchen-Devotionalien in allen Formen" zu kaufen, sagt Wolz.

Er betont aber auch, dass die Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter den Charakter der Buchhandlungen bestimmen. "Was man selbst gerne mag, verkauft man lieber", erläutert der Geschäftsführer das Konzept dahinter. Wer in einem Buchladen arbeitet, holt sich seine Informationen nicht nur über Verlagsvorschauen und die Fachpresse, sondern sollte Lesen am besten auch zu seinen Hobbys zählen.

Die Corona-Pandemie hat im Einkaufsverhalten der Kunden ihre Spuren hinterlassen. Dass die Umsätze im Internetshop des Buchhändlers 2020 "explodiert" sind, wie Wolz es formuliert, ist aufgrund der Lockdowns nachvollziehbar. Geholfen habe dabei, dass Schöningh bereits seit rund 20 Jahren einen eigenen Webshop hat, sagt der Geschäftsführer. Dieser habe aber früher für das Unternehmen gesamtwirtschaftlich keine große Rolle gespielt. "Das sieht jetzt ganz anders aus", betont der 53-Jährige.

Schon eher überrascht Wolz' Aussage, dass Click & Collect, bei dem die Kunden im Netz bestellen, ihre Ware dann aber persönlich im Laden abholen, sich etabliert habe. Das von vielen Einzelhändlern als Notlösung in Pandemiezeiten angesehene Konzept ist bei Schöningh nicht mehr wegzudenken. Verglichen mit der Zeit zwischen Januar und April 2019 hat sich Click & Collect laut dem Geschäftsführer dieses Jahr in etwa verdoppelt. Es kämen sogar Menschen in den Laden, um sich dort E-Books zu kaufen. "Viele bezahlen das bar, weil sie ihre Kreditkartendaten nicht im Netz angeben wollen", erklärt Wolz.

Die Digitalisierung hat das Leseverhalten der Menschen teils grundlegend verändert. Analoge Wörterbücher und Lexika gibt es nicht mehr, weil digitale Nachschlagewerke bequemer zu bedienen sind. Das gedruckte Medium habe häufig seine ursprüngliche Funktion verloren, sagt Wolz. "Früher habe ich ein Kochbuch gekauft, um zu schauen, wie ich einen Schweinebraten mache. Heute sollen Kochbücher inspirieren und unterhalten", führt er aus.

In seiner neuen Wertheimer Filiale möchte der Buchhändler die Kinder- und Jugendliteratur wieder mehr in den Vordergrund rücken. Ihm schwebt außerdem vor, vielleicht irgendwann an den Marktplatz umzuziehen. "Standort, Standort, Standort" nennt Wolz die drei wichtigsten Faktoren für den Einzelhandel. Wer eine lebendige Innenstadt erhalten möchte, müsse den Handel vor Ort fördern, sagt der 53-Jährige. Schöningh zahlt seine Gewerbesteuer vor Ort und engagiert sich an den Schulen bei der Leseförderung. "Das alles macht Amazon nicht", betont Adolf Wolz.

Hintergrund: Schöningh Buchhandlungen Der Verlag Ferdinand Schöningh aus Paderborn hat im Jahr 1902 die Universitätsbuchhandlung Schöningh in Würzburg gegründet. Adolf E. Wolz wurde dort 1969 Geschäftsführer. Ende der 1980er-Jahre verkaufte der Verlag die Buchhandlungen in Würzburg an ihn. Seitdem sind die Schöningh Buchhandlungen ein Familienunternehmen, das seit 1994 von Adolf Wolz junior geführt wird. Seit 2009 expandiert Schöningh laut Adolf Wolz ganz gezielt in der Region. Die kürzlich übernommene Wertheimer Buchhandlung Buchheim ist die neunte Filiale. Während sich das Haupthaus in Würzburg auf Fachmedien für Pädagogik und Jura spezialisiert hat, führen die Filialen ein Vollsortiment. Die zwei Hauptgeschäftsfelder von Schöningh sind laut Wolz der Laden- und der Rechnungsverkauf. "Wir beliefern beispielsweise die Universität, Rechtsanwaltskanzleien und Verwaltungen mit Fachmedien", sagt der 53-Jährige. Auch Ladengeschäfte vor Ort haben seiner Meinung nach eine Perspektive, wenn sie ein attraktives Sortiment bieten. (dau)