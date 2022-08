Brückenjubiläum ausgiebig gefeiert

Freizeit: Fest für alle Generationen in Reicholzheim - "Silent Partybox" kommt gut an

Wertheim 07.08.2022

Ob zur Blasmusik aus Reicholzheim und Dörlesberg oder zur Musik aus den Kopfhörern der Silent Partybox, das 250. Brückenjubiläum in Reicholzheim wurde kräftig gefeiert. Foto: Birger-Daniel Grein

"Für sie haben wir die Verpflegungsstände kurzfristig sogar etwas vor dem offiziellen Feststart geöffnet", berichtete Ortsvorsteher Sebastian Sturm im Gespräch mit unserem Medienhaus. Er freute sich über den regen Besucherzustrom und die tolle Stimmung.

Alle Vereine des Dorfs sorgten am Samstag und Sonntag für das leibliche Wohl und die Unterhaltung der Gäste. Am Samstagabend gab es gleich mehrfache musikalische Unterhaltung. Musikanten aus Dörlesberg und Reicholzheim spielten gemeinsam Livemusik. Alternativ standen die Kopfhörer der "Silent Partybox" zur Verfügung, die vor allem von den jüngeren Gästen gerne genutzt wurden. Es war das erste Mal, dass sie in Reicholzheim zum Einsatz kamen. An den Kopfhörern konnte eine von drei Liedlisten ausgewählt werden. Auf Kanal eins lief Chartmusik, Kanal zwei hatte den Schwerpunkt House und Dance, und auf dem dritten Kanal liefen Rock und Schlager. Anhand der Farbe, die am Kopfhörer leuchtete, erkannte man, welche Musikliste lief und konnte so zusammen tanzen. Die "Silent Partybox" mache einfach Spaß, waren sich die Nutzer einig.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz an der Brücke, den der evangelische Pfarrer Fritz Kabbe und der katholische Pater Joachim Seraphin zelebrierten. Musikalisch mitgestaltet wurde er vom Chor Imaté des Sängerkranzes Reicholzheim. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst auch von den zukünftigen Erstklässlern aus dem Kindergarten des Ortes und Kindergartenleiterin Beate Friedlein. Sie berichteten über die Geschichte der Brücke und des Nepomuk. Außerdem überreichten sie ein selbst gestaltetes Bild der Brücke.

An beiden Tagen gab es auch Angebote für Kinder. So stand eine große Hüpfburg bereit. Am Sonntag gab es zudem eine Spielstraße mit Kistenstapeln sowie Wasserspiele, die die Jugendfeuerwehr für den Nachwuchs vorbereitet hatte.

Gut kamen auch die Gläser an, die man extra für das Brückenjubiläum fertigen ließ. Sie zeigen als Zeichnung die Brücke mit dem Brückenheiligen Nepomuk, den Kirchturm und das Dorfwappen. Außerdem tragen sie die Aufschrift "Reicholzheim im Taubertal". Sie kamen zum Ausschank beim Fest zum Einsatz und konnten dort auch erworben werden. "Es gab auch Sammler, die nicht am Fest teilnehmen konnten, aber Gläser erwerben wollten", berichtete Sturm.

In den persönlichen Gesprächen beim Fest wurde auch an so manche Anekdote zum Brückenheiligen erinnert. Vor über 40 Jahren hätten Leute versucht, ihn umzudrehen, sodass er Richtung Waldenhausen schaut, statt nach Bronnbach. Dabei sei die Figur von ihrem Sockel gestürzt und habe stundenlang die Brücke blockiert. Die Figur sei aber zum Glück unbeschadet geblieben, wurde erzählt.

Die Figur habe auch schon für Schrecken gesorgt. Ein älterer Mann sei früher immer mit dem Moped über die Brücke gefahren. Einmal hätten sich Leute hinter der Figur versteckt und ihn erschreckt. Er habe gedacht, die Figur spreche mit ihm, hieß es beim Fest. Dies habe den Mann so erschreckt, dass er zukünftig das Moped nur noch leise über die Brücke geschoben habe.

bdg