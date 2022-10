Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Brückenbau: Pläne jetzt abrufbar

Mainbrücke: Regierung startet Planfeststellung

Kreuzwertheim 13.10.2022 - 13:59 Uhr < 1 Min.

Federführend beim Neubau der Brücke ist das Staatliche Bauamt Aschaffenburg. Es hat bei der Regierung von Unterfranken einen Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens für die Erneuerung der Mainbrücke gestellt. Für die sanierungsbedürftige Brücke ist schon lange ein Neubau geplant, weil der Brückenpfeiler im Main ein Hindernis für die Schifffahrt darstellt.

»Zu der Maßnahme ist der Freistaat Bayern noch verpflichtet, obwohl die überführte Straße in Bayern bereits zur Kreisstraße abgestuft ist«, heißt es in der Meldung der Regierung von Unterfranken. Die neue, knapp 176,7 Meter lange Brücke soll an Stelle der alten stehen, zwischen zwei Vorlandbrücken soll eine 102,6 Meter lange Stabbogenbrücke den Fluss überspannen.

Weil das Vorhaben in Bayern geplant und betreut wird, haben der Freistaat und Baden-Württemberg einen Staatsvertrag und ein Verwaltungsabkommen geschlossen. Die Planunterlagen sollen ab Ende Oktober bei der Stadt Wertheim und der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Einwendungen können bis zwei Wochen nach Ende der Auslegung bei beiden Gemeinden oder der Regierung von Unterfranken erhoben werden.

Schon jetzt sind die Unterlagen im Internet abrufbar: https://www.regierung.unterfranken.bayern.de in der Rubrik »Service« > »Straßenrechtliche Planfeststellungen« > »Aktuell laufende Verfahren« > »Kreisstraße MSP 32, Landesstraße L 2310: Ersatzneubau der Brücke über den Main bei Wertheim - Kreuzwertheim«.

