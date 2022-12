Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Brennholz kostet in Wertheim jetzt 85 Euro je Festmeter

Deutlich höhere Erlöse aus Holzverkauf in 2023 erwartet

Wertheim 06.12.2022 - 16:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit schwerem Gerät holen Arbeiter Fichtenstämme aus dem Wertheimer Wald. Im vergangenen Jahr mussten überplanmäßig vor allem Douglasien und Fichten eingesschlagen werden, weil sie von Insekten, Pilzen befallen waren, ihnen die Trockenheit oder Stürme zugesetzt hatten. Foto (Archiv): Fritsch Bildunterschrift 2022-06-30 --> Mit schwerem Gerät holen Arbeiter Fichtenstämme aus dem Wertheimer Wald. Im vergangenen Jahr mussten überplanmäßig vor allem Douglasien und Fichten eingeschlagen werden, weil sie von Insekten oder Pilzen befallen waren und ihnen die Trockenheit oder Stürme zugesetzt hatten.Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Wie die neue Leiterin des Forstamtes im Main-Tauber-Kreis, Marieke Plate, erläuterte, gelten diese Preise seit Start der Einschlagsaison, die am 10. Oktober begonnen habe. Für Weichlaubholzarten wie etwa Pappeln und Nadelhölzer wie die Fichte liegen die Brennholzpreise bei 65 Euro je Festmeter, erläuterte sie die Preise, die von der Holzverkaufstelle im Landkreis zentral festgelegt werden.

Plate hatte sich im Betriebsausschuss »Eigenbetrieb Wald« am Montag erstmals den Gemeinderäten vorgestellt. Sie ist seit 1. Juli Leiterin des Forstamts im Main-Tauber-Kreis und hat zugleich die forsttechnische Betriebsleitung für den Wertheimer Wald inne. Zugleich erläuterte sie, dass im kommenden Jahr die Planungsphase für die Forsteinrichtung des Wertheimer Walds starten werde. Im Herbst 2023 soll dann der neue Forsteinrichtungsplan für die kommenden zehn Jahre des Wertheimer Walds feststehen und auch im Gemeinderat vorgestellt werden. In ihm wird - vereinfacht gesagt - festgeschrieben, welche Entwicklungsziele es für den Wertheimer Forst in den kommenden Jahren gibt. Im bisherigen Forsteinrichtungsplan sind etwa 8300 Festmeter jährlicher Einschlag festgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wald sieht laut Eigenbetriebsleiter Matthias Kunze für das kommende Jahr Umsatzerlöse von rund 905.000 Euro vor. Allein rund 794.000 Euro davon sollen aus dem Holzverkauf erlöst werden, erläuterte er die Zahlen. 56.000 Euro soll der Verkauf von Brennholz erbringen, für dieses Jahr kalkuliert der Eigenbetrieb lediglich mit Verkaufserlösen von rund 35.000 Euro. 2021 konnte der Eigenbetrieb erst rund 22.300 Euro durch den Verkauf von Brennholz erwirtschaften, geht aus den Zahlen hervor.

Etwas niedriger als in diesem Jahr sollen die Erlöse aus dem Verkauf von Holzhackschnitzeln ausfallen: Kunze bezifferte die angestrebten Umsatzerlöse auf lediglich 30.000 Euro. Er machte deutlich, dass der Hauptabnehmer die Holzhackschnitzelheizung an der Comenius-Realschule in Bestenheid sei.

In milden Wintern beginne die Heizperiode später und der Verbrauch von Holzhackschnitzeln falle entsprechend niedriger aus, erläuterte der Betriebsleiter seine Kalkulationen. Sollte es in einigen Ortschaften weitere Holzhackschnitzelheizungen in öffentlichen Gebäuden geben, geht Kunze davon aus, dass dann auch der entsprechende Bedarf gedeckt werden könne.

Zum 1. Juli kommenden Jahres werden die Entgelte für die Bewirtschaftung des Walds steigen, wie Forstamtsleiterin Marieke Plate erläuterte. Das gelte zum einen für den Revierdienst, der von derzeit 65 Euro auf dann rund 72 Euro je Hektar Wald ansteige. Für die sogenannte Verkehrssicherung im Wald fallen zudem sechs statt bislang 5,5 Center je sogenanntem Laufmeter an. Diese Erhöhungen müssen noch bis zum Beschluss des Gemeinderats in den Wirtschaftsplan eingearbeitet werden.

gufi