Breites Angebot von Schneekugeln bis Teegebäck backen

Kommunale Jugendarbeit Wertheim bietet im offenen Treff viele Adventsaktionen

Wertheim 19.12.2021 - 15:00 Uhr

Im Jugendtreff114 auf dem Reinhardshof wurden am Donnerstag unter Anleitung von Praktikantin Inga Friedlein Schneekugeln gebastelt werden. Beim Angebot der angehenden Erzieherin konnten die Teilnehmerinnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Grundlage für die handgefertigten Schneekugeln waren Schraubgläser. In deren Deckel wurden weihnachtliche Figuren mit Sekundenkleber befestigt. Anschließend wurden die Gläser mit destilliertem Wasser, einem Tropfen Spülmittel und viel Glitzer befüllt. Als weihnachtliche Ablage der Schneekugeln dekorierten die Jugendlichen mit Watte als Schnee, Lichterketten und weiteren winterlichen Dekorationen. Zum Abschluss bemalten die Mädchen die Gläser mit Eiskristallen und verzierten sie mit Glitter und Ornamenten. Ihre Werke durften sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen.

Neben dieser Aktion fand im Jugendtreff und im Jugendhaus Soundcafé in der Kernstadt zahlreiche weitere Adventsaktionen im Rahmen des offenen Treffs statt. "Die Jugendliche können ganz spontan und ohne vorherige Anmeldung mitmachen", erklärte Erzieherin Martina Ducqué.

Einen Teil der Angebote machten die Praktikanten im Rahmen ihrer Erzieherausbildung. Aktuell hat die kommunale Jugendarbeit Wertheim vier Praktikanten, jeweils zwei pro Jugendhaus. Jeder Praktikant oder Praktikantin ist ein Jahr lang jeweils für einen Tag pro Woche in der Einrichtung. "Im Rahmen ihrer Ausbildung müssen sie Angebote methodisch-didaktisch vorbereiten und umsetzen", erklärte Ducqué. Die kreativen Ideen, die sie hatten, flossen ins Weihnachtsprogramm ein. Das Spektrum reichte von Musikmachen über Kochen und Backen bis Bewegung und kreatives Gestalten.

So leiteten die Praktikanten unter anderem ein Angebot zu Body Percussion, sie machten Angebote zum Herstellen von Badebomben, stellten mit den Jugendlichen alkoholfreien Punsch und Cocktails her und boten Bastel-, Back- und Kochaktionen rund um das Thema Weihnachten. Außerdem wurden unter ihrer Anleitung stimmungsvolle Lichtdekorationen aus alten Flaschen und Gläsern gebastelt.

Auch die Fachkräfte der Einrichtungen steuerten Angebote bei. So backten die Jugendlichen mit ihrer Unterstützung unter anderem arabisches Teegebäck. Auch Energieballs und Stollenkonfekt wanderten in den Ofen. "Auf Wunsch der Jugendlichen gab es viele Backaktionen." Auch das Basteln von Weihnachtsgeschenken für die Liebsten kam an. So wurden selbst Topflappen, Kerzen und Kartensets gestaltet und schön verpackt.

Birger-Daniel Grein