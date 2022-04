Breitbandausbau steht ganz oben

Hintergrund

Zur Person: Ina Nolte

Seit 1. Februar ist Ina Nolte neue Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus des Main-Tauber-Kreises. Die 39-Jährige stammt aus Triefenstein und hat in Wertheim Abitur gemacht. Ein Großteil ihrer Verwandtschaft lebt in Nassig. Sie ist Wirtschaftsförderin (VWA), hat einen Bachelor in International Business und einen Master in Business Administration.

Nach ihrem Studienabschluss in Heidelberg war die 39-Jährige fast zehn Jahre für die Stadt Heidelberg tätig. Sie startete bereits 2012 in der Wirtschaftsförderung. Dort beriet sie Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Mittelstand und Handel mit Ansiedlungs- oder Expansionsinteresse am Standort Heidelberg und betreute bestehende Unternehmen. Außerdem stand sie Gründern bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen zur Seite.

Von 2016 bis 2019 arbeitete sie im Referat des Oberbürgermeisters im Bereich "Internationale Beziehungen", war beteiligt an der Anbahnung von Städtepartnerschaften mit Palo Alto (USA) und Hangzhou (China) und organisierte Veranstaltungen im nationalen und internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Projektkoordination des Heidelberg Innovation Parks stellte sie ab 2019 mit den Projektpartnern die Weichen für die Entwicklung und Vermarktung des Areals mit dem Branchenschwerpunkt IT, brachte erste Digitalprojekte auf den Weg und war Ansprechpartnerin für den Breitbandausbau.

Nach 17 Jahren in Heidelberg entschied sich Ina Nolte für eine neue berufliche Herausforderung. "Der Main-Tauber-Kreis ist Teil meiner Heimat. Ich möchte die Chance nutzen, ihn aktiv mitzugestalten." (pefs)