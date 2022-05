Brautpaare sind wieder entspannter

Sinkende Inzidenzen in der noch immer bestehenden Pandemie erlauben nun auch wieder Lockerungen bei Hochzeiten. Trotzdem scheint die Nachfrage nach Trauungsterminen in den Kirchen oder Buchungen in der Hotel- und Gastronomiebranche im Main-Tauber-Kreis eher verhalten. ? Symbol-Foto: Silas Stein (dpa)