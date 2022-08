»Bratäpfel« mit Sonnenbrand

Landwirtschaft: Hitze und Trockenheit machen der Obstbäuerin Simone Flicker aus Sonderriet zu schaffen - Bäume hängen zu voll

Wertheim 22.08.2022

Nur drei Äpfel oder gleich drei Tonnen? Simone Flicker kann liefern - dennoch: Die Trockenheit ist ein Problem.

»Kommen Sie doch am Samstagmorgen, frühs bin ich im Hofladen, im Moment ist da nicht viel los, da können wir reden.« Eigentlich hat Simone Flicker immer viel Arbeit. Rund 12.000 Obstbäume, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, das ist eine Menge für die 52-jährige Unternehmerin, ihre beiden Angestellten und die Saisonarbeitskräfte, die jetzt seit einer Woche auch wieder in der Obstanlage unterwegs sind.

Hitze, Sonne, Trockenheit: Aufs Obst geschaut sei das eine komplexe Sache mit ein wenig Licht und ganz viel Schatten, sagt Flicker. »Man merkt es zunächst einmal an der Fruchtgröße. Bei den Jona Gold ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn sie nicht ganz so groß werden«, erklärt Flicker. Die Lagerfähigkeit profitiere, wenn die Äpfel kleiner und damit fester blieben. Bei Gala, Pinova und den anderen Sorten, seien kleinere Früchte eher problematisch.

»Die Bäume hängen in diesem Jahr viel zu voll, und dabei sind viele Früchte mal eben nur murmelgroß.« Diese kleinen Exemplare hätten keine Chance, beschränkten auch das Wachstum der besseren Äpfel. »Diese viel zu Kleinen schmeißen wir jetzt alle runter, das macht natürlich eine Menge Mehrarbeit«, sagt Flicker. Sie müsse jetzt dringend schauen, dass die anderen Äpfel gute Fruchtgrößen ausbildeten, ansonsten werden es schwierig, weil Handel und Kunden keine allzu kleinen Äpfel mögen.

»Der Preis bestimmt sich zur Hälfte über die Optik der Ware«, das sei nunmal so, sagt Flicker. Bei der Sorte Elstar sei es da gerade besonders schwierig. »Eigentlich müssen die in einer oder zwei Wochen runter.« Das Problem sind die Deckfarben, die noch nicht, wie vom Markt gefordert, ausgeprägt sind. »Die rote Farbe fehlt einfach, aber wenn wir die Äpfel jetzt länger hängen lassen, dann werden sie weich, auch nicht gut«, sagt die Obstbäuerin. Im Moment sei es ein »Riesenproblem«.

Überhaupt äßen die Kunden deutlich weniger Äpfel. Im vergangenen Jahr sei der Absatz branchenweit um 50 Prozent eingebrochen. Sowas habe es zuvor noch nie gegeben, sagt Flicker. Gerade letzte Woche habe sie sich noch geärgert, da habe einer der Discounter Pink Lady im Sonderangebot gehabt. »Zu einem Preis, zu dem wir nicht einmal produzieren können.« Obendrein seien die Äpfel aus Chile herangeschafft worden. Das sei sicher nicht allen Kunden klar gewesen, aber der Transport um die halbe Welt sei natürlich ein Umweltproblem. Regionale Produkte zu kaufen, sei allein schon deswegen besser, meint die Obstbäuerin.

Die Trockenheit macht ihr Sorgen. Das Grundwasser gehe schon länger zurück und jetzt Hitze und die viele Sonne: »Einmal halten die Bäume das schon aus. Aber wenn das zwei, drei Jahre in Folge passiert, dann stecken das die Bäume nicht mehr einfach so weg.« Das letzte große »Regenereignis« sei der Schnee im April gewesen. »Seither war ja nicht mehr viel.« Sie glaube daran, dass es im nächsten Jahr wieder normaler werde, und es sei noch nicht aller Tage Abend. Aber klar müsse schon sein: »Dass die Natur auch ohne uns Menschen kann.«

Hitze und Sonne brächten ein weiteres Problem fürs Obst: »Die Äpfel haben ein natürliches Kühlsystem, sie schwitzen, wenn es zu heiß wird.« Dieses Schwitzen schütze sie auch vor Sonnenbrand. Nur sei es derzeit so trocken, dass die Früchte vom Baum oftmals gar nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt würden. Und der Tau fehlt auch, weil die Nächte alle um die 20 Grad warm sind. »Sonnenbrand führt zu braunen Stellen, die beginnen dann zu faulen, und damit sind die Äpfel unbrauchbar«, erklärt Simone Flicker.

Leider betreffe das einen nicht unerheblichen Teil der erwarteten Ernte. Sie nennt diese Äpfel »Bratäpfel«, weil das Schadbild sehr ähnlich aussieht. Die Sorte Jona Gold sei da besonders anfällig, »aber eigentlich betrifft es alle Äpfel«. Wieviel Verlust es geben wird, das wisse man erst Mitte Oktober. »Dann, wenn alle Äpfel in der Kiste sind.«

Und da sind ja schon welche, denn der Absatz des vergangenen Jahres war nicht so besonders. Diese Äpfel sind seither in der Kühlung. »Und wenn es so heiß ist, dann läuft die ohne Ende«, sagt Flicker. Abzuwarten sei, wie hoch die Nachzahlung beim Strom ausfalle. Beim Diesel für die Traktoren wisse man ja schon, dass es ungefähr doppelt so teuer sei wie im letzten Jahr. Alles in allem sei es schon wieder ein schwieriges Jahr für Landwirtschaft und Obstbau.

Immerhin seien die Öchsle-Werte des Obstes hoch. Simone Flicker betreibt auch eine Brennerei, ihre Brände werden regelmäßig prämiert. Ein zweites Standbein. Wirtschaftlich gehe es im Moment einigermaßen. »Zum Glück verkaufe ich vieles an Ketten und Supermärkte hier aus der Region. Wenn ich an den Großhandel liefern müsste...« Flicker lässt den Rest des Satzes in der Luft schweben. Nächstes Jahr werde das Wetter sicher wieder normaler. Müsse ja, bis zur Rente sei es noch ein Stück.

Hintergrund Simone Flicker ist eine von rund 9000 Obstbäuerinnen und Obstbauern in Baden-Württemberg. Der Raum Neckar-Tauber steht dabei auf Platz drei der Rangfolge, der Bodensee und die Rheinebene liegen vorn. Baden-Württemberg erzeugt in Deutschland ein knappes Drittel allen Baumobstes, ist somit nationaler Marktführer mit rund 21.000 Hektar Gesamtanbaufläche. Auch beim Bio-Obst liegt Baden-Württemberg nach Angaben des Amts für Landwirtschaft auf Platz eins.