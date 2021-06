Brandursache wohl nicht völlig aufklärbar

Kleintierzuchtverein: Feuer vernichtete fast alle Spuren - 40.000 Euro Sachschaden

Wertheim 23.06.2021 - 14:51 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf gut 30000 Euro schätzen die Kleintierzüchter den Schaden den der Brand anfang Juni angerichtet hat. Von einem Wideraufbau ist der Verein noch ein ganzes Stück entfernt. Foto: Geringhoff

Dabei waren es vor allem die verheerenden Flammen, die zwei Vereinshütten so stark in Mitleidenschaft zogen, dass beide nun abgerissen werden müssen, wie der Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins, André Holdschuh, erläuterte. Eine Hütte, in der der Brand wohl begonnen hatte, brannte komplett nieder. Hier wütete das Feuer so stark, dass die Suche nach der Brandursache zu einer Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen wird. "Wir gehen aber davon aus, dass es ein technisches Gerät war, das das Feuer schließlich auslöste und einen Schaden von 40.000 Euro verursachte", sagte Olma. Neben der Zerstörung der beiden Hütten war auch eine gutes Dutzend Hasen und Hühner bei dem Brand getötet worden, so der Vereinsvorsitzende.

gufi