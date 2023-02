Nach dem fol­gen­schwe­ren Brand in ei­nem Schwei­ne­zucht­be­trieb in Cre­g­lin­gen mit min­des­tens 1500 ve­r­en­de­ten Fer­keln ist der Grund für den Aus­bruch des Feu­ers noch un­klar. Wie ei­ne Sp­re­che­rin am Mon­tag­mor­gen mit­teil­te, müs­sen sich die Er­mitt­ler noch ge­dul­den, bis sie die Brand­stät­te im Main-Tau­ber-Kreis be­t­re­ten kön­nen.