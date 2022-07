Main-Tauber Landrat Schauder holt Brand- und Ka­tastro­phen­schutz und Ret­tungs­we­sen als Stabbstelle zu sich

Neue Stabsstelle geht an Ersten Landesbeamten

MAIN-TAUBER-KREIS 21.07.2022

»Diese Entscheidung war mir ein Herzensanliegen«, bekräftigt der Landrat.

Wie der Mitteilung der Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis weiter zu entnehmen ist, haben laut Schauder zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, Großschadenslagen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt, wie elementar wichtig die Feuerwehren und Hilfsorganisationen sind, um aktuelle und zukünftige Krisen zu bewältigen. Das Team von Kreisbrandmeister Andreas Geyer und seines internen Stellvertreters Jürgen Segeritz habe sich beispielsweise beim Aufbau und Betrieb des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim und später des Regionalen Impfstützpunkts in Königshofen vorbildliche engagiert und mit seiner Arbeit seit Beginn der Pandemie einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Bürger geleistet.

Innerhalb des Landratsamts als Untere Katastrophenschutzbehörde und Rechtsaufsichtsbörde über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und das Rettungswesen werde eng zwischen Landrat Schauder, Erstem Landesbeamten Busch und Kreisbrandmeister Geyer zusammengearbeitet.

Landrat Schauder sieht in der Einrichtung der Stabsstelle eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Bevölkerungsschutzes. Sie verdeutliche auch, wie wichtig der Brand- und Katastrophenschutz sowie das Rettungswesen seien.

Für Ersten Landesbeamten Busch sind die Feuerwehrleute sowieso Exoten in der Verwaltung, aber im positiven Sinne. »Unsere Feuerwehrbeamten sind aufgrund ihrer Ausbildung gewohnt, in schwierigem Umfeld schnelle und oft auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. In der Krise bereichert uns diese Denkweise in der Führung und im Verwaltungsstab ungemein«. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: »Die Nummer für Kummer ist die Handynummer unseres Kreisbrandmeisters Andreas Geyer«.

bIm Zuge der Umorganisation gelten ab 1. August folgende neue Telefonnummern: Andreas Geyer, Tel. 09341 823700, Jürgen Segeritz, Tel. 09341 823701, Gerold Hellinger, Tel. 09341 823703, Sekretariat, Tel. 09341 823702.

