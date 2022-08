Boxtaler stimmen in Umfrage für einen Dorfladen

Nahversorgung: Initiative arbeitet nun weiter an Konzept

Freudenberg 21.08.2022 - 14:51 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ehemalige Volksbankgebäude in Boxtal ist einer von drei Favoriten für den Standort des geplanten Dorfladens.

Die Initiative hatte an alle 210 Haushalte des 560-Einwohner-Dorfes einen Fragebogen zu Bedarf und Mitwirkungsbereitschaft bei der Nahversorgung Boxtals verteilt. Auch die umliegenden Ortschaften wurden mit einbezogen. "Es gab 215 Rückmeldungen, davon rund 75 Prozent aus Boxtal", berichtete Böxler. Ferner gab es Rückmeldungen aus Rauenberg, Mondfeld, Ebenheid, Wessental und der Freudenberger Kernstadt.

95 Prozent der Antwortenden hätten sich dafür ausgesprochen, dass die Nahversorgung in Boxtal verbessert werden müsse. 93 Prozent gaben an, dass sie in einem Boxtaler Dorfladen einkaufen würden, informierte die Initiative. "Interessant ist die Tatsache, dass rund 30 Prozent bereits jetzt die Bereitschaft signalisierten, Anteile für den Laden zu zeichnen. Eine größere Zahl erklärte zudem, dass sie bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren und beim Ladenaufbau mit anzupacken" sagte Böxler.

Döhner stellte klar: "Hätte die Bevölkerung nicht so deutlich für einen Dorfladen abgestimmt, hätten wir das Projekt beendet." Jetzt wird es mit viel Engagement fortgeführt. Anfang Juli gab es eine Informationsfahrt zum Dorfladen in Schollbrunn. Vor Ort erfuhren die Teilnehmer vom Geschäftsführer einiges über die Gründung und die Gesamtorganisation des Projekts. "Man habe den Leuten konkret zeigen wollen, wie ein Dorfladen sein kann und was ein gut funktionierender Dorfladen biete", so Döhner.

Überrascht waren die Besucher von der Warenvielfalt, durch den sich der gesamte Wocheneinkauf im Dorfladen erledigen lässt. "Die Exkursion machte deutlich, dass ein Dorfladen nicht nur ein Zimmerchen ist, in dem man einige Produkte bekommt", betonte Döhner. Gut kam auch die Tatsache an, dass der Schollbrunner Dorfladen mit seinem Vorplatz zu einem Treffpunkt geworden ist. Dieser Gedanken ist auch dem Dorfladenteam in Boxtal sehr wichtig.

Aktuell bereitet das zwölfköpfige Team die weiteren Schritte für die Dorfladengründung vor. Weitere Zuschussmöglichkeiten für die Umsetzung werden recherchiert. Dazu gehört das Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raums. Mögliche Standorte werden favorisiert und ein erster Planungsentwurf für Struktur und Außengestaltung des Ladens entwickelt, hieß es bei der Pressekonferenz.

Des Weiteren führen die Organisatoren Gespräche mit potenziellen Lieferanten und bereiten die Gründung der Trägergesellschaft des Ladens vor. Eine Informationsbroschüre für das Projekt wird derzeit ebenfalls erstellt. Die Vorbereitungen für den Dorfladentag am Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr vor dem Gemeindezentrum in Boxtal laufen auf Hochtouren. Neben den Boxtalern sind hierzu auch die Einwohner aus den Nachbarortschaften eingeladen. Dabei werden die detaillierten Ergebnisse der Befragung vorgestellt und das Geheimnis über den favorisierten Standort gelüftet.

Dorfladenberater Wolfgang Gröll ist vor Ort und gibt Informationen zur Gründung der Trägergesellschaft. Potenzielle weitere Lieferanten präsentieren ihre Produkte. Für die Gäste des Dorfladentags sind Verpflegung und Getränke kostenlos. Gefördert wird der Informationstag durch das Förderprogramm "Nachbarschaftsgespräche" der Allianz für Beteiligung.

Die Gründerversammlung des Trägerunternehmens des Dorfladens ist am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Ab diesem Tag können stille Gesellschafter verbindlich Anteile für die Gesellschaft zeichnen. "Einen konkreten Termin für eine Eröffnung des Ladens gibt es noch nicht", sagte Böxler. Frühestens im Jahr 2024 könnte es soweit sein. gher

Günter Herberich