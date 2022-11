Boxtaler haben die Kirche immer im Dorf gelassen

Freudenberg entdecken (13): Das erste einfache Gotteshaus stammt von 1200 - Lourdeskapelle und Böxler Frosch weitere Wahrzeichen

Die Boxtaler Kirche wurde im Laufe der Dorfgeschichte immer wieder um- und ausgebaut. Foto: Birger-Daniel Grein Der Brunnen mit dem Böxler Frosch. Foto: Birger-Daniel Grein

Anfangen wollen wir mit Boxtal. Das Dorf liegt auf 156 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und ist vom Wildbach durchflossen. Boxtals Gemarkung hat eine Fläche von 691 Hektar. Im Dorf leben aktuell rund 550 Einwohner. Erstmals von einem Ort Boxtal zu lesen war in einer Urkunde von 1181. Genannt wurde es unter der Bezeichnung »Bockeshol«. Bereits 1200 gab es eine erste einfache Kirche in Boxtal. Sie bestand bis 1500. Von ihr ist heute noch der wertvolle Rest eines Chorraums aus dem 13. Jahrhundert vorhanden. Als Chrorraum bezeichnet man übrigens den Altarraum der Kirche. Über diesem gab es einen massiven, aber nicht hohen Turm.

Immer wieder umgebaut

Ab 1483 wurden die Dörfer Ebenheid und Boxtal sowie die Höfe Kirschfurt und Laukenhof Filialen der Pfarrei Freudenberg. Im Laufe der Geschichte wurde die Boxtaler Kirche immer wieder stark um- und ausgebaut. Bis 1747 gab es eine zweite Kirche, geweiht dem Heiligen Nikolaus. Diesen Schutzpatron hat die Kirche bis heute. 1747 wurden an dieser zweiten Kirche umfangreiche Veränderungen vorgenommen. Darauf deutet diese Jahreszahl über dem Chorbogen hin. 1880 und 1970/71 erfolgten weitere größere Umbauten an der Boxtaler Kirche.

Ab 1768 wird Boxtal selbstständige Pfarrei mit Mondfeld als Filiale. Heute gehört die Boxtaler Kirche zur Seelsorgeeinheit Freudenberg und die Kirche St. Martin Mondfeld zur Seelsorgeeinheit Wertheim. Boxtal hatte früher auch eine eigene Schule. Das alte Schulhaus befindet sich in der Nähe der Kirche. Es steht mittlerweile zum Verkauf, und die Boxtaler hoffen auf eine gute Nachnutzung des wichtigen Gebäudes ihres Dorfs.

1925 wird die Gemarkung des Tremhofs zwischen Boxtal und Freudenberg Teil der Boxtaler Gemarkung. Zu den bekannten Wahrzeichen des Dorfs gehört der sogenannte Böxler Frosch. Diesen findet man am Brunnen in der Dorfmitte an der Ortsdurchfahrt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt neben der katholischen Kirche auch die Lourdeskapelle am Pfarrhaus neben der Kirche. Sie gehört zu den ältesten Lourdeskapellen in Deutschland.

Gestiftet hat sie einst Pfarrer Lorenz Englert. Er war von 1875 bis 1904 Pfarrer in Boxtal. Sie wurde am 26. Juli 1885 eingeweiht. Lourdeskapellen sind eine Erinnerung an die insgesamt 18 Marien-Erscheinungen, die Bernadette Soubirous vom 11. Februar bis 16. Juli 1858 bei Lourdes in Frankreich hatte.

Im Wald oberhalb Boxtals finden sich die »Hohen Steine«, eine Steinformation, um die sich Mythen ranken. Sie bestehen aus großen Quadern des mittleren Buntsandsteins und liegen auf einer flach ortswärts abfallenden Bergkuppe. Die »Hohen Steine« sind der Rest einer einst großflächigen Sandsteinschicht. Zu ihnen gibt es eine Sage.

Verborgene Schatzkammer

Diese besagt, man könne hier in schlimmen Tagen in einer verborgenen Schatzkammer einen Schatz finden. Dies sei aber nicht ohne Risiko. So heißt es. Denen, die es versucht haben, sei es nicht gut bekommen. »Auf einmal kam eine heiße Luft, wie Feuer, und warf ihnen glühenden Sand ins Gesicht«, so die Sage. So hätten sie eilig die Flucht ergriffen. »Kalter Schweiß überlief ihre Stirn und Nacken«, wird zudem über die Schatzsucher erzählt.

Markenzeichen des Dorfs sind zudem gleiche mehrere Stege über den Wildbach. Der neueste wurde erst in diesem Jahr errichtet und eingeweiht. Es handelt sich um den Steg vom Parkplatz bei der Rosenmühle zur Seite der Kläranlage.

Damit wurde ein schöner und sicherer Rundweg in und um das Dorf vollendet. Vom ersten Wunsch bis zur Realisierung dieses Stegs hatte es zwei Jahrzehnte gedauert.

