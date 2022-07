Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Borkenkäfer setzen Wäldern im Kreis zu

Forstwirtschaft: Heißes und trockenes Klima fördert Befall - Waldbesitzer sollen Baumbestand regelmäßig prüfen

Main-Tauber-Kreis 29.07.2022 - 15:24 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erste Anzeichen des Borkenkäfers zeigen sich durch das Bohrmehl am Stammfuß. Foto: Sonja Döppert/Landratsamt Das Abspalten der Rinde dokumentiert ein weit fortgeschrittenes Stadium des Borkenkäfer-Befalls.

»Borkenkäfer kennen keine Grenzen. Ich appelliere an die Verantwortlichkeit jeder Waldeigentümerin und jedes Waldeigentürmers«, wird Marieke Plate, Leiterin des Kreisforstamtes, in der Mitteilung zitiert. Höchste Gefahr drohe dem Wald von Fichtenborkenkäfern. Die Fichten seien durch die langandauernde Trockenheit geschwächt, so dass sie einem Käferbefall nicht viel Widerstand entgegensetzen könnten.

Würden befallene Bäume nicht rasch eingeschlagen und entfernt, könne sich die Käferpopulation sehr schnell aufbauen. »Je frühzeitiger ein Befall entdeckt und je konsequenter gehandelt wird, umso besser«, erklärt Marieke Plate. Selbstverständlich müssen laut der Amtsleiterin auch Bäume, die vom Sturm umgerissen wurden, schnell eingeschlagen werden.

»Da der Juli ein besonders warmer Monat war, ist die Anlage und Entwicklung einer dritten Buchdrucker-Generation ein leider recht wahrscheinliches Szenario«, sagt Plate. Aktuell werde der Ausflug der ersten Käfergeneration mit Anlage der Zweitbruten seit etwa Mitte/Ende Juni beobachtet. »Nimmt man eine sehr rasche Entwicklungsdauer von circa sechs Wochen an, wären diese Bruten bereits ab Anfang/Mitte August ausflugsfertig entwickelt und könnten dann je nach Witterung zum Teil noch eine weitere, dritte Generation anlegen«, erläutert sie.

Die ersten Anzeichen sind braunes Bohrmehl an den Rindenschuppen oder Spinnenweben am Stammfuß. Später platzt die Rinde am oberen Stamm ab. Erst ganz zum Schluss verfärbt sich die grüne Krone, und die Nadeln fallen ab.

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sind nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes und des Pflanzenschutzgesetzes verpflichtet, zur Abwehr von Waldschäden ihre Waldbestände zu kontrollieren, alle vom Borkenkäfer befallene Bäume einzuschlagen und das befallene Kronenmaterial zu beseitigen.

Das Holz soll in Stammteile mit 5,15 Metern Länge und einem Mindestdurchmesser am dünneren Ende von 14 Zentimetern mit Rinde aufgearbeitet und auf einem zentralen Lagerplatz gelagert werden. Der Förster oder die Försterin könnten auch Dienstleisterinnen und Dienstleister für den Holzeinschlag vermitteln.

Das Land fördert verschiedene Maßnahmen des integrierten Waldschutzes, um die Waldbesitzer zur Abwendung und Bewältigung der Käfergefahr zu unterstützen, zum Beispiel das Zerhacken befallener Baumkronen und Resthölzer und das Umlagern von aufgearbeitetem Käferholz in weniger befallsgefährdete Waldteile. Außerdem wird die Wiederaufforstung nach Käferschäden gefördert. Auskünfte hierzu erteilt Thomas Eckard vom Forstamt, Telefon 09341 825207. Weitere Informationen gibt es unter https://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de.

bal