Boomort Bettingen: Ideen für neue Feuerwehr und Ärztehaus

Planungen: Im Rathaus sind Konzepte vorgestellt, die Wertheimer Ortschaft die nächsten Jahrzehnte prägen könnten

Zukunftsmodell für Bettingen: Baudezernatsleiter Armin Dattler (links) und Ortsvorsteher Ralf Tschöp zeigen, was in den kommenden Jahrzehnten vorstellbar wäre. Die Wertheimer Ortschaft Bettingen - im Vordergrund Autohof und Wertheim Village - wächst. Am Freitag wurden Pläne vorgestellt, wie es mit dem Areal der ehemaligen Schweizer Stuben weitergehen soll.

Sicher ist das noch nicht, der Regionalplan müsste angepasst werden, aber die Verwaltung sieht gute Argumente auf ihrer Seite. Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp sprach vom langen Umsetzungszeitraum, von der Einhaltung der "natürlichen Ortsgrenze am Geiselbrunnenweg" und davon, dass das Projekt Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg haben werde - dementsprechend überlegt müsse man vorgehen. Auch deswegen sei es ihm wichtig, möglichst viele Bettinger in die Planung mit einzubeziehen und deren Ideen zu hören.

Verträglichkeit hat Priorität

Allzu fern ist das alles nicht mehr. Schon in vier oder fünf Jahren könnten erste Häuser gebaut werden. Verträglichkeit ist für Tschöp ein wichtiges Kriterium, der generelle Bedarf stehe dabei vollkommen außer Frage. "Wir haben in Bettingen keinerlei Leerstände", sagt er und berichtet von stetigen und steigenden Anfragen Wohnungssuchender und Bauwilliger. Auch die wachsende Zahl Gewerbetreibender am Almosenberg fordere Wohnraum für ihre Mitarbeiter. Man müsse sich der Notwendigkeit beugen, findet Tschöp.

Die gute Lösung, bei der für alle Bettinger etwas rausspringt, die solle es aber schon werden. Im Plan vorgesehen ist die Möglichkeit zur Verlagerung des Sportplatzes ein gutes Stück mainaufwärts - im Plan heißt er dann "Geiselbrunnenarena". An der östlichen Einfahrt, beim Wacholderbüschlein, ist ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant. Die Bettinger Wehr hat Verantwortung für das Gewerbegebiet am Almosenberg und wird obendrein häufig auf die nahe Autobahn gerufen. Für dieses Jahr ist die freiwillige Wehr schon mehr als 60 Mal ausgerückt.

Versorgung für Wertheims Osten

Im direkten Umgriff der neuen Wache - angrenzend an den dritten Bauabschnitt des Wacholderbüschleins - ist eine neue DRK-Stelle geplant, die im Verbund beitragen soll, die Anforderungen des Katastrophenschutzes abzudecken. Zudem zeigt der Plan gleich nebenan ein Ärztehaus, von dem Tschöp sagt, man brauche es, um den gesamten Wertheimer Osten zu versorgen.

Noch nicht eingezeichnet, aber eingeplant ist auch Wohnen für Senioren. Nach wie vor im Gespräch sei die Norma-Ansiedlung unterhalb des Autohofes - dieser Standort sei aber vielleicht nur eine von gleich mehreren denkbaren Möglichkeiten, sagt Tschöp.

Die größte Sorge der Bettinger sei die Verkehrsanbindung der neuen Bauplätze. Da achte man schon in dieser Frühphase der Planung auf Entzerrung über mindestens drei Zuwegungen, auch Durchgangsverkehr soll von vornherein ausgeschlossen werden. Für das namensgebende Areal der "Stuben" wünschten sich die meisten Bürger, dass man den "parkähnlichen Charakter" erhalte. Tschöp sprach einschränkend davon, das umsetzen zu wollen, "wo es möglich ist". Auch ein Gedenkplatz für die Schweizer Stuben will er verwirklicht sehen, schließlich hätten die beiden Feinschmeckerlokale die Ortschaft Bettingen - lange vor dem FOC - europaweit bekannt gemacht.

Mix an Gebäudetypen

Der Baugebietscharakter könnte sich dabei deutlich von Bekanntem unterscheiden, nicht nur weil die Bürger die Idee der Tiny-Häuser in ihre Planvorstellungen eingespeist haben. Nur noch Einfamilienhäuser und stereotypes Bauen werde es nicht geben, sagt Tschöp. Geschosswohnungsbau und auch Mietwohnungen würden ihren Raum finden. "Viele der Bettinger wünschen sich genau das", sagte der Ortsvorsteher. Junge Leute brauchten Mietwohnungen. Und Senioren, die sich vom Eigenheim lossagten, suchten überschaubaren Geschosswohnungsbau, der es ihnen ermögliche, in Bettingen zu bleiben.

Der Bauamtsleiter Armin Dattler geht in seinem Änderungswillen, Bekanntes hinter sich zu lassen, sogar so weit, dass er sich von der Stadt moderierte Bauplanungen vorstellen kann: "Bislang haben wir immer nur Bauplätze verkauft", da gehe vielleicht mehr, sagte Dattler. Vorstellbar wäre es, Vielgestaltigkeit auch durch Konzeptauschreibungen zu fördern, sagt er. Dann zähle nicht nur, wer das Geld für den Bauplatz auf den Tisch legen könne, sondern Modelle wie Bauherrengemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen sowie andere variable Bau- und Wohnformen könnten gezielt begünstigt oder bevorrechtigt werden.

Gute Argumente

Womit man schon beim Preis wäre. 180 Euro für den Quadratmeter waren schon im Gespräch, billiger werde es wohl auf keinen Fall werden, denkt Ralf Tschöp. Armin Dattler weist darauf hin, dass gerade im Schweizer-Stuben-Areal noch der Abbruch der Bestandsgebäude zur üblichen Erschließung hinzugerechnet werden müsse. Ob man das Ganze in Rede stehende Areal mit mehr als sechs Hektar durchbringen werde, sei offen und liege zunächst mal am Regionalplan. Im Regierungspräsidium sei man solch großen Wohnungsbau-Projekten gegenüber generell zurückhaltend.

"Aber wir haben sehr gute Argumente", sagt Dattler. Da sei die Nähe zur A3, der Almosenberg mit seinen vielen Arbeitsplätzen, zudem sei auch die Erweiterung des Gewerbegebietes Almosenberg in diesen Tagen rechtskräftig geworden. Ehedem plane man sowieso nicht, alles in einem umzusetzten.

In Abschnitten über Jahre

Um möglichst lange von den Bauplätzen zehren zu können und um die Bettinger Bürger nicht über Gebühr zu belasten, wolle man den Ausbau über Jahre verteilen und in durchaus zehn bis zwölf Abschnitte einteilen, sagte Dattler. Man müsse sehen was genehmigt werde. Entscheiden müsse man dann auch noch von welcher Seite her man den Ausbau angehe. Einen Masterplan will die Stadt bis zum kommenden Herbst vorlegen, dann gilt es, die Entscheidungen des Landes abzuwarten. Und dann brauche es noch einmal rund zwei Jahre für eine Bebauungsplanung, sagt Dattler. Was diese Planung angeht, so hält er es für wahrscheinlich, dass das Bauamt, "für abgegrenzte Teilbereiche auch externe Planer mit ins Boot holt".

Hintergrund: Vorschläge für Bettingen Nachdem der Wertheimer Gemeinderat sich das Vorkaufsrecht für das Areal der Schweizer Stuben gesichert hatte, war bereits für den September 2020 eine Informationsveranstaltung mit der Bevölkerung geplant gewesen, bei der auch Bürgerideen zur Entwicklung des Gebietes gesammelt werden sollten. Die Corona-Pandemie hatte dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch hatten die Bettinger die Möglichkeit, bis Ende Januar 2021 Vorschläge einzureichen. Im Sommer folgte eine hybride Publikumsveranstaltung. Alle Ergebnisse sind in den nun vorliegenden Planentwürfen zusammengefasst - diese Pläne werden neuerlich zur Abstimmung gestellt. Einzusehen sind sie im Bettinger Bürgersaal jeweils dienstags zu den Sprechzeiten des Ortsvorstehers zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, zusätzlich auch nach Vereinbarung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Pläne und Erläuterungen auf der städtischen Internetseite wertheim.de in der Rubrik "Unsere Stadt" im Unterabschnitt "Bauen und Wohnen" abzurufen.