Blues und Rock politisch angehaucht

Konzert: Englischer Singer-Songwriter Brendan Lewes spielt spontan im Wertheimer Convenartis-Keller für den Hut

Wertheim 25.01.2023 - 13:06 Uhr 2 Min.

Brendan Lewes überzeugt beim spontanen Hut-Konzert im Convenartis-Keller in Wertheim. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Erleichterung war spürbar, als der Musiker endlich, am Dienstagabend, 20 Minuten vor dem angekündigten Konzert, eintraf.

Immerhin waren mehr als 40 begeisterte Musikfans der Einladung zum »Hut-Konzert« gefolgt. Überraschend an einem Wochentag um 19 Uhr. Lewes fragte über Facebook, ob und wo er auf dem Weg von Kiel in die Schweiz Wohnzimmerkonzerte geben könne. Das hatte Martin Köhler aus dem Convenartis-Team gelesen. Programmchef Walter Hörnig machte spontan den Termin aus und hat das nicht bereut.

Brendan Lewes? Nie gehört. Wer ist das? Er hat seine Gitarre im Gepäck, sein »Tourbus« steht auf einem Parkplatz. Blues, Folk und Rock spielt und singt er, eigene Stücke, weniger Bekanntes und Klassiker. Er tritt auch mit seiner Band »The Gambling Ambers« auf. Ein begnadeter Entertainer ist er, denn zwischen den einzelnen Nummern erzählt er immer wieder Geschichten.

Wie ein alter Bekannter

Wie ein alter Bekannter kommt er rüber und gefällt auf Anhieb. Das Publikum erfährt, dass er aus der Nähe von Nottingham, im Norden von England, stammt. Er lebt seit ein paar Jahren in Kiel, auch im Norden, aber sein Heimatdorf liege nördlicher. Seine Frau sei »Ossi«, er habe gar nicht gewusst, was das bedeute. Deutschland kenne er besser, als mancher Deutsche, er sei schon mehrmals quer durch alle Bundesländer getourt.

Als er Wertheim in Bayern vermutet, kommt Protest auf. In ganz Europa hat er gespielt, auf der Straße, auch bei Veranstaltungen. Als Straßenmusiker kenne er zwangsläufig alle Polizisten. Man müsse ja laut sein, damit man bemerkt werde, fügt er hinzu.

Subtil ist sein Humor, immer wieder gibt es Lacher, auch Szenenapplaus. Er spricht sehr gut Deutsch mit liebenswertem englischem Akzent, sucht ab und zu nach Worten, bekommt dann Hilfe aus dem Publikum.

Bei »Which side are you on« lädt er erfolgreich zum Mitsingen ein. Seine Freunde in der Heimat dächten sowieso, dass er den armen Deutschen beim Singen von Gewerkschaftsliedern hilft. Dabei hat er ein breites Spektrum zu bieten. Bekannte Songs, wie »The Boxer«, »Scarborough Fair«, »Dancing in the Dark« oder »Joleen« mischt er mit eigenen Stücken wie »Northward Bound«. In seinen Liedern geht es um soziale, politische und ökologische Themen. Ausdrucksstark, mal laut und kräftig, mal leise und zart ist seine Stimme, gekonnt sein Gitarrenspiel.

Viel Applaus gab es am Ende des Konzerts. Brendan Lewes durfte erst nach zwei Zugaben von der Bühne und stand noch zum Gespräch bereit. Die Begeisterung hat sich hoffentlich im Inhalt des Hutes, der nach der Pause herumging, gezeigt.

bInfo: Weiteres Konzert mit Brendan Lewis an diesem Donnerstag, 26. März, im Würzburger L-Club

PETRA FOLGER-SCHWAB