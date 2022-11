Blitzer erwischt mehr als 200 Fahrer an Wertheimer Eichelsteige

Kontrollen an Ausweichroute angekündigt

Wertheim 02.11.2022 - 16:48 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Umleitungsstrecke mit Foto-Gelegenheit am Mittwochmorgen: Die Eichelsteige ist zwar derzeit nur für Anliegerverkehr zugelassen, ist aber insbesondere zu Stoßzeiten auch eine Alternative für Durchgangsverkehr. Der städtische Blitzer steht seit Mittwochmittag in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Vorarbeiten für die große Asphaltierung: An der Landesstraße 2310 zwischen Wertheim und Eichel wird fleißig gewerkelt.

Während die Bauarbeiter am Mittwoch unter Hochdruck die Strecke für die Asphaltierung vorbereiten, die am Donnerstag beginnen soll, wandelt sich das ruhige Wohnviertel Hofgarten für einige Tage zur inoffiziellen Hauptausweichstrecke. Insbesondere zu Stoßzeiten im Berufsverkehr sind in Wohnstraßen wie der Gerhart-Hauptmann-Straße viele Fahrzeuge vom Moped bis zum schweren Bau-Laster unterwegs. Auch Fahrer mit auswärtigen Kennzeichen fahren ungerührt an den »Anlieger-frei«-Schildern vorbei.

Man habe die Situation im Auge und werde bei Auffälligkeiten aktiv, heißt es auf Nachfrage vom Wertheimer Polizeirevier. Wertheims Ordnungsamtsleiter Volker Mohr spricht von Beschwerden von Anwohnern und kündigt »Schwerpunktkontrollen« gemeinsam mit der Polizei an. Wer erwischt wird, kann laut ADAC mit 50 Euro Verwarngeld rechnen. Der Verkehr hat nicht nur zugenommen, viele Fahrer sind außerdem zu schnell: Von Freitag bis Mittwochmorgen hatte die Stadt ihren Blitzeranhänger in der Tempo-30-Zone in der Eichelsteige postiert. »Wir haben in der Zeit mehr als 200 Fahrer gemessen, die zu schnell unterwegs waren«, sagt Mohr. Sei Mittwochmittag steht das Gerät in der Gerhart-Hauptmann-Straße. »Das ist quasi die Hauptdurchfahrtsstraße«, erklärt Mohr.

Die regulären und beschilderten Umleitungen führen durch das Taubertal und Höhefeld beziehungsweise Niklashausen oder über Kreuzwertheim, Rettersheim und Homburg nach Bettingen - sowie jeweils in umgekehrter Richtung. Die Gemeindeverbindungsstraße von Reicholzheim nach Urphar ist in beiden Richtungen für Fahrzeuge bis sechs Tonnen Gesamtgewicht befahrbar. Trotz ausführlicher Beschilderung findet sich nicht jeder Autofahrer schnell mit den angebotenen Umleitungen zurecht, sodass beispielsweise der Parkplatz am Wertheimer Packhof zum Wendeplatz für diejenigen wird, die nach Ignorieren aller Umleitungsschilder plötzlich vor der Baustellenabsperrung stehen.

Kein Durchkommen ist derzeit auch zur Altstadt-Parkgarage, deren Zufahrten derzeit abgeschnitten sind und deren Nutzer sich mit Alternativen am Main, dem Tauberparkplatz oder der Engelsberggarage, arrangieren müssen.

Auswirkung auf Busse

Die Straßensperrung wirkt sich laut Mitteilung der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) auch auf die Bus- und Ruftaxilinien entlang der gesperrten Strecke aus, deren Haltestellen nicht bedient werden können. Die Wertheimer Stadtbuslinie 976 entfällt komplett. Die Haltestelle »Wertheim, Schlösschen im Hofgarten« kann nicht angefahren werden, die Haltestelle »Wertheim, Altstadt« wird laut VGMT nur vom Ruftaxi bedient.

Auf der bayerischen Buslinie 632 zwischen Marktheidenfeld und Wertheim müssen alle Halte in Bettingen, Urphar und Eichel entfallen. Auf der Linie 977, Miltenberg-Wertheim-Würzburg und zurück, entfallen die Halte in Urphar und Eichel. Um den Stadtbusverkehr der übrigen Linien aufrecht erhalten zu können, wird die Linie 976 im Stadtverkehr Wertheim-Hofgarten aus Zeitgründen nicht bedient. Fahrgäste aus den betroffenen Orten werden auf die Ferienfahrten der Linie 973 zwischen Wertheim, Dertingen und Höhefeld sowie auf das Ruftaxi-Angebot verwiesen.

Für die kurzfristig verkehrsgeplagten Anwohner im Hofgarten ist allerdings ein Ende absehbar: Geht beim Bauen alles glatt, sollte die Landesstraße 2310 ab dem Wochenende wieder offen sein - und der lästige Ausweichverkehr vorerst Geschichte. Eine zweite Vollsperrung ist allerdings absehbar, wenn die restliche Ortsdurchfahrt Eichel vom Eicheler Eck bis zum Ortsende nach der Zufahrt zum Sportplatz saniert wird. Geplant sind vom Regierungspräsidium Stuttgart dazu die Osterferien 2023, einen konkreten Termin für diese Sperrung gibt es allerdings noch nicht.

Matthias Schätte