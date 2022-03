Blick in die Nazivergangenheit Külsheims

Buch: "Nothing happened here" beschäftigt sich mit dem einstigen Antisemitismus in der Brunnenstadt

Das Titelbild hat Autor James Baumann selbst gemalt. Das Idyll trügt allerdings beim Blick zurück in Külsheims Nazivergangenheit.

Baumann ist Jude und entstammt der Külsheimer Familie Kahn (Cohen). Der mittlerweile knapp 80-Jährige lebt im amerikanischen Bundesstaat New York und verweist auf generationenalte familiäre Verbindungen nach Külsheim. Zusammen mit dem Külsheimer Alfred Bauch will Baumann nun am geschönten Geschichtsbild rütteln. Gemeinsam haben beide Stimmen und Dokumente gesammelt, die einen vertieften Blick in die Nazivergangenheit der Stadt werfen. Dabei wird immer wieder auch das Wegschauen der Külsheimer aufgezeigt.

Das Buch müsse als wichtige ergänzende Sammlung und als Diskussionsbeitrag gesehen werden. Es erhebe dabei keinen Anspruch auf wissenschaftliche Akkuratesse, auch nicht auf Vollständigkeit, betont Alfred Bauch. Der größte Wert liege in der Dokumentation der Erinnerungen letzter Zeitzeugen, mit denen man noch habe sprechen können.

Zur Grundlage des Werks gehören auch die Aufzeichnungen einer anderen Külsheimer New-York-Emigrantin. Sie hatte, um die Täterfamilien zu schützen, deren Namen geändert und damit Verwirrung gestiftet, die Baumann in seinem Buch leider nicht auflöst. Da ist zum Beispiel die für die Nazigeschichte zentrale Person des Wolf Feuer. Er soll als ortsansässiger Elektriker die Külsheimer Synagoge in Brand gesetzt haben.

Baumann schreibt, dass dieser "Feuer" nach dem Krieg festgesetzt worden sei, ungeachtet dessen habe sein Elektrounternehmen floriert. Feuer sei zum vielfachen Immobilienbesitzer in der Stadt aufgestiegen. Alfred Bauch nennt im Gespräch den Klarnamen "Reinhart". Zeitzeugen, die Reinhart gut kannten, hätten in den 1980er Jahren berichtet, dass dieser die Synagoge in Brand gesetzt habe. Bauch nennt zudem weiterführende Indizien, die eine Beteiligung des NSDAP-Ortsgruppenleiters Reinhart möglich erscheinen lassen.

Zur Zeit des Brandes sei Reinhart aufgrund einer Kriegsverletzung zurück in der Brunnenstadt gewesen, habe auch den Posten des Ortsgruppenleiters wieder innegehabt. Am Tag des Brandes habe er Arbeiten am Dach der Synagoge ausgeführt, heißt es im Buch.

In den Fall-Akten aus der Zeit wird der Synagogenbrand als Unfall geführt. Sie liegen dem Chronisten Bauch vor, doch er hält diese Version der Geschichte für wenig glaubhaft: "Die damalige Versicherung erkannte den Brand als Stromunfall an und zahlte."

Viele Külsheimer hätten laut Bauch auch nach dem Krieg zu Reinhart gehalten und ihm stapelweise Persilscheine ausgestellt. "Reinhart wurde entnazifiziert, wobei es ihm gelang, als Mitläufer durchzukommen", sagt Bauch. Das Buch, dass in viele Külsheimer Familiengeschichten hineinschaut und vergessene Bande aufzeigt, liegt derzeit nur in englischer Sprache vor. Baumann sucht nach einem Übersetzer. Einfach zu beziehen ist es über Alfred Bauch und die Stadt Külsheim.

James M. Baumann: Nothing happened here, 306 Seiten, diverse Fotos, ISBN 9798579625540.

