BLB: Kurzfristige Programmänderung in Wertheim

Wertheim 27.02.2023 - 14:01 Uhr < 1 Min.

Stattdessen zeigt die BLB um 19.30 Uhr das Beziehungsdrama »Quartett« von Heiner Müller in der Aula Alte Steige.

Die Aufführung von »Das weiße Dorf« wird am Dienstag, 28. März, um 19.30 Uhr nachgeholt, heißt es weiter. In »Quartett« lässt Heiner Müller die verruchten Protagonisten aus Laclos' Skandalroman »Gefährliche Liebschaften« nochmals aufeinandertreffen. Alexander Schilling inszeniert das meistgespielte Stück Müllers an der Badischen Landesbühne, so die Mitteilung. Darin liefern sich Marquise de Merteuil und ihr Ex-Liebhaber Vicomte de Valmont einen erbarmungslosen Zweikampf zwischen Mann und Frau. Mitwirkende sind Cornelia Heilmann und Tobias Strobel, für die Ausstattung ist Katharina Andes verantwortlich.

b Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Tel. 09342 1320, E-Mail: wertheim@schoeningh-buch.de.

el