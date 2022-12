Diese Gerichtsverfahren und Unglücke sorgten 2022 in und um Wertheim für Schlagzeilen

Rückblick

Wertheim 28.12.2022 - 13:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mehr als 80 Feuerwehrleute haben i nder Nacht zum Freitag einen Wohnhausbrand in Boxtal bekämpft. Bildunterschrift 2022-12-17 --> Mehr als 80 Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Freitag einen Wohnhausbrand in Boxtal bekämpft.Foto: Dominik Pagio Bildunterschrift 2022-12-17 --> Feuerwehrleute bekämpfen den Wohnhausbrand in Boxtal.Foto: Dominik Pagio Ein Großfeuer in Dietenhan hat eine Gartenhütte vernichtet und zwei Häuser unbewohnbar gemacht. Laut Polizei geht der Schaden in die Hunderttausende. Bildunterschrift 2022-08-10 --> Mehr als 100 Feuerwehrleute haben am Dienstag über Stunden einen Großbrand in Dietenhan bekämpft. Das Feuer hatte sich von einer Gartenhütte auf Wohnhäuser ausgebreitet. Laut Polizei geht der Schaden in die Hunderttausende. Foto: Matthias Schätte

Eine beinahe unendliche Geschichte fand in diesem Jahr doch noch ihr Ende. Im Juli teilte die Stadt Wertheim mit, dass sie der Aschaffenburger Baufirma Adam Hörnig einen Schlussbetrag in Höhe von 685.000 Euro zahlen wird. Zugleich verpflichtete sich das Unternehmen, einen Baumangel an der Übergangskonstruktion der Brückenwiderlager zu beheben. Der nach jahrelangem Rechtsstreit geschlossene Vergleich kam nach Vorlage eines unabhängigen Baugutachtens zustande. Der Gemeinderat Wertheim stimmte dem außergerichtlichen Vergleich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 11. Juli zu.

Die Stadt hatte nach Fertigstellung des neuen Brückenbauwerks über die Tauber im März 2017 Mängel an der Ausfertigung einiger Gewerke und an Ausschreibungsdetails geltend gemacht und der Baufirma die geforderte Schlusszahlung von 1,4 Millionen Euro verweigert. Nachdem eine außergerichtliche Einigung nicht zustande kam, verklagte die Stadt Wertheim die Baufirma vor dem Landgericht Mosbach. Eine Klage, die die Baufirma mit einer eigenen Klage erwiderte. Ein Ende 2019 angesetzter Gerichtstermin kam dann schließlich nicht zustande, weil sich beide Parteien auf ein Sachverständigengutachten einigten.

Ebenfalls bereits im Juli schickte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Mosbach einen 51-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für fünf Jahre ins Gefängnis. Er hatte im Dezember 2021 in Külsheim das Auto seiner Ex-Partnerin frontal gerammt und sie danach mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt. Wie sich im Prozess herausstellte, spionierte er seiner Ex-Partnerin nach, versteckte unter anderem einen GPS-Sender unter ihrem Auto. Offenbar von Eifersucht getrieben ging er dann in Anwesenheit ihres Sohnes auf die 36-Jährige los. Bei der Attacke erlitt die Frau bleibende Schäden an der Hand, laut ihrem Anwalt ist offen, ob sie jemals wieder als Friseurin arbeiten kann. Entsprechend hatte er achteinhalb Jahre Haft gefordert und nach dem Urteil Revision eingelegt. Wie Gerichtssprecherin Katja Heim auf Anfrage mitteilte, liegt diese beim Bundesgerichtshof zur Entscheidung.

Pferde und Wildschweine verwechselt

Dagegen überhaupt nicht vor einem Gericht verhandelt wurde der Fall eines Jägers aus Wertheim-Dietenhan, der in der Nacht offenbar zwei Pferde mit Wildschweinen verwechselte und erschoss. Der Mann gab von sich aus im Oktober aber seinen Jagdschein zurück. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hatte nach dem Vorfall im Oktober 2021 das Verfahren gegen den Senior zunächst eingestellt, weil ihm keine Absicht nachzuweisen war. Gegen ein Bußgeld des Landratsamtes Main-Tauber hatte er Einspruch eingelegt. Ob und wann er dies inzwischen bezahlt hat, war von der Pressestelle nicht zu erfahren.

Landwirte helfen bei Brandbekämpfung

A propos Dietenhan: Bei den Blaulichtorganisationen wird vor allem der 9. August in Erinnerung bleiben. An diesem Tag löste ein Hausbrand den größten Feuerwehreinsatz seit Jahren aus: mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass eine Gartenhütte und ein Anbau komplett abbrannten, bei den angrenzenden Wohnhäusern die Dachstühle ausbrannten. Somit waren die Gebäude zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um Menschen, die Rauchgase eingeatmet haben konnten. Erst mit dem Einsatz von zwei Drehleitern und dem Entfernen der Dachziegel konnte von außen gelöscht und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Neben den Brandbekämpfern trugen auch Landwirte ihren Teil zur Eindämmung der Flammen bei: Das Feuer hatte sich bereits auf eine angrenzende Wiese ausgebreitet und hätte vom Wind angefacht auch auf Bäume auf der anderen Seite des Kembachs überspringen können. Die Landwirte wässerten die trockene Wiese und verhinderten so eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Wohnhaus ein Raub der Flammen

Drei Verletzte dagegen waren bei einem Hausbrand vor wenigen Tagen in Freudenberg zu beklagen. Am 16. Dezember kämpften in Boxtal mehr als 70 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte stundenlang gegen das Feuer in einem Wohnhaus in der Eichbergstraße und einen angrenzenden Schuppen. Beide wurden schließlich ein Raub der Flammen, das Haus ist unbewohnbar. Laut Polizeibericht erlitten zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann leichte Rauchvergiftungen.

Mitarbeit: Matthias Schätte, Gunter Fritsch