Blasmusikalisches Vergnügen

Projekt: Auf! Takt Tauberfranken mit 1200 konzerthungrigen Besucher rund ums Kloster Bronnbach

WERTHEIM-BRONNBACH 20.09.2021 - 16:47 Uhr

Auf! Takt Tauberfranken: Auch die Musikkapelle Dertingen hat am Wochenende ihren musikalischen Beitrag geleistet. Foto: Elita Schrenker

.Im Wirtschaftshof gegenüber dem Kloster Bronnbach startete am Samstagnachmittag die dreiteilige Projektreihe »Auf!Takt Tauberfranken« der vier Kulturstätten im Main-Tauber-Kreis. Gäste und Wetter zeigten sich zunächst verhalten. Doch schließlich setzten sich Sonne und gute Laune durch. Im Verlauf der Veranstaltung hatten sich zahlreiche Besucher bei freiem Eintritt und einem Glas Wein eingefunden. Die Freude, nach langer Pause und Enthaltsamkeit endlich wieder einmal Blasmusik »live« zu erleben, war ihnen anzumerken. Fünf Blasorchester aus der Region traten auf der Bühne im Wirtschaftshof gegenüber dem Kloster an: D'Schrozberger Schairesmussich, die Musikkapellen aus Dertingen und Grünsfeld und die Musikvereine Bavaria Neunkirchen und Uissigheim.

Munter und besinnlich

Muntere und besinnliche Heimatklänge passten gut zur spätsommerlichen Stimmung. Der Vorsitzende der Musikkapelle Dertingen, Joachim Hettinger, wies in seiner Moderation auf die Weinregion Main-Franken mit ihren Häckerwirtschaften hin. Das Stück »Späte Liebe« sollte daran erinnern, dass vor der Umorganisierung des Klosters ein Wertheimer Fürst dort gelebt hat. Erfreulich, dass in den Orchestern wieder mehr junge Musiker mitmachen. Als zusätzliches Angebot gab es neben den Auftritten auf der Bühne für die Gäste halbstündige Führungen durch die Klosteranlage, die mit einem Orgelkonzert abschlossen.

Am Sonntagnachmittag wiederholte sich das Programm mit den Wittighäuser Musikanten, der Jugendblaskapelle Löffelstelzen, dem Musikverein 1968 Blaskapelle Löffelstelzen und dem Musikverein Pülfringen. Auch in der Tauberphilharmonie Weikersheim gab es an diesem Wochenende Blasmusik»satt«. Frank Mittnacht, Leiter des Kulturamts im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, teilte am Montag ergänzend mit, dass anhand der ausgegebenen gelben Bändchen an den zwei Tagen knapp 1200 Gäste gezählt wurden. Zusammen mit den Akteuren haben somit rund 1500 Menschen an dem Wochenende miteinander gefeiert.

Auch Landrat Christoph Schauder und Dezernentin Ursula Mühleck zeigten sich vom Erfolg der Veranstaltung »sehr begeistert«, so Mittnacht, der auf eine Wiederholung ähnlicher Veranstaltungen im kommenden Jahr hofft.

ELITA SCHRENKER