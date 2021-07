Bläst von Lindelbach starker Wind gegen die Windkraftpläne?

Ortschaftsrat: Sondersitzung des Wertheimer Gemeinderats am Montag, 9. August

Wertheim 30.07.2021 - 12:42 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die 14 bestehenden Windkraftanlagen sollen nach knapp 20 Nutzungsjahren weichen und durch sechs größere ersetzt werden. »Ganz erheblich größer, fast doppelt so hoch«, wie es der Lindelbacher Ortsvorsteher Egon Schäfer am Donnerstag vor seinen Bürgern betonte. Mit weithin sichtbaren Bauhöhen von rund 250 Metern und Rotor-Durchmessern von bis zu 170 Metern werde das »ein heißes Thema«, sagte Schäfer. »Ich bin nicht dagegen«, stellte er für dieses frühe Stadium heraus, ließ aber keinen Zweifel daran, dass er keinen Sinn in der Maßnahme sieht, schon gar keinen, der den erheblichen neuerlichen Eingriff in die Natur rechtfertigt.

Seiner Beobachtung nach wird im Windpark nicht allzu viel Strom produziert. »Drei Windräder drehen sich, elf stehen, das ist fast die Regel - der Strom geht einfach nicht weg, wird nicht abgenommen und auch nicht gebraucht«, sagte Schäfer. Die Anlagen aus der neuen Planung sollen gegenüber der alten Installation die vierfache Menge an Strom generieren können. Schäfer denkt: »Das wäre dann noch mehr Strom, den keiner will. Da läuft dann eines und fünf stehen«.

Schäfer weist auch auf den Aufwand zur Bereinigung der Windkraftvorrangfläche hin. 14 Windräder abzubauen, vor allem die gewaltigen 2001 und 2002 gebauten Fundamente wieder aus dem Erdreich zu entfernen: »Alles muss weg«, sagte Schäfer.

Er will das Angebot des potenziellen Betreibers annehmen und eine Simulation erstellen lassen, die den veränderten Anblick von Lindelbach aus vorwegnimmt. Geräuschemissionen fürchtet Schäfer weniger. Er erwartet nicht, dass die neuen Anlagen die geltende Schalldruckgrenze von 40 Dezibel überschreiten werden. »Die Autobahn wird sicher nach wie vor lauter sein«. Schäfer begrüßt es auch, dass auf einer möglichen neuen Anlage die roten Blinklichter nur noch bei Annäherung von Flugzeugen zu sehen sein würden.

Ein möglicher Schattenwurf macht dem Ortsvorsteher allerdings Sorgen. Das müsse man im Auge behalten und prüfen. Laut Schäfer ist es nicht auszuschließen, dass die großen Anlagen im Winterlicht Schlagschatten auf Lindelbach werfen. Schäfer ermutigte seine Bürger ausdrücklich die, für den 9. August anberaumte, Sondersitzung des Wertheimer Gemeinderats zu besuchen. Der beantragte Windpark werde das einzige Thema sein.

Ge