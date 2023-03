Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bislang kaum Anträge für Photovoltaik in Wertheims Altstadt

Nur drei Anfragen

Wertheim 03.03.2023 - 14:37 Uhr 1 Min.

Luftbild - Luftaufnahme von Wertheim - Altstadt, Main, Burg

Ende Oktober des vergangenen Jahres hat der Wertheimer Gemeinderat den Weg freigemacht für die Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Dächern der Wertheimer Altstadt, in dem das Gremium den klaren politischen Willen bekundete, dass Hauseigentümer auch in der Altstadt ihre Dächer für die Erzeugung regenerativer Energien nutzen können.

Seitdem ist wenig passiert: Der Verwaltung liegen derzeit drei Bauanträge zur Genehmigung solcher Anlagen vor, heißt es aus der Bauverwaltung. Eine Anlage sei vom Denkmalschutzamt bereits genehmigt worden: Die städtische Anlage auf dem ehemaligen Gebäude der Sparkasse in der Altstadt.

Sanierung für 1,8 Millionen Euro

Die frühere Hauptgeschäftsstelle des Geldinstituts wird derzeit komplett umgebaut. Hier sollen das städtische Bürgerservice-Zentrum und die Stadtwerke Wertheim nach derzeitigen Planungen bis Mitte des Jahres einziehen. Die Stadtentwicklungsgesellschaft hat das Gebäude für 460.000 Euro von der Sparkasse gekauft und wird es nun für rund 1,8 Millionen Euro sanieren. Auf dem Dach des Gebäudes ist eine Photovoltaikanlage mit 46 Modulen und einer Leistung von bis zu knapp 19 Kilowattpeak in der Spitze geplant. Diese, so die städtische Pressestelle, sei bereits vom Denkmalschutzamt genehmigt.

Photovoltaik- und Solaranlagen seien in der Altstadt auch auf den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden grundsätzlich genehmigungsfähig, hatte der Fachbereichsleiter der städtischen Bauabteilung, Armin Dattler, bereits im Herbst vergangenen Jahres im Bauausschuss des Gemeinderats gesagt. Allerdings müsse jeder dieser Anlagen »individuell beantragt und beurteilt« werden.

Und vor einer Genehmigung müsse die Baurechtsbehörde der Stadt jeweils eine Stellungnahme des Landesdenkmalamtes in Stuttgart einholen, hieß es damals weiter. Zugleich umfasste der Beschluss von Bauausschuss und Gemeinderat eine Überarbeitung der Altstadtsatzung. In der novellierten Form soll dann klar gestellt werden, dass sie Satzung der Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen nicht entgegenstehe.

Die Landesregierung in Stuttgart will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. So hatte das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Juli 2022 Leitlinien erlassen, die die Genehmigung von Photovoltaikanlagen erleichtern sollen auch auf historischen Gebäuden, wie etwa Kirchen.

Gufi