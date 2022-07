Bis zu neun Rotoren um den Heegwald geplant

Projektvorstellung: Ochsenfurter Firma Volta will in Wertheim einen Bürgerwindpark errichten

Wertheim 05.07.2022

Luftbildaufnahme - Luftbild von Wertheim Dörlesberg; Wertstoffhof; Deponie

Ein weiteres Windkraftprojekt auf der Gemarkung der großen Kreisstadt Wertheim wurde jetzt am Montag in der Sitzung des Bauausschusses erstmals öffentlich präsentiert. Zugleich waren aus dem Gremium, vor allem von Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf, ablehnende Stimmen zu dem Projekt zu hören.

Die Ochsenfurter Firma Volta Windkraft GmbH plant rund um die Mülldeponie Heegwald den Bau von maximal neun Rotoren. Für drei Standorte gebe es an der Landesstraße 508 bereits konkrete Pläne, erläuterte Volta-Geschäftsführer Karsten Schuster sein Vorhaben. Dabei habe es bereits in den Jahren 2011 und 2012 einen ersten Versuch einer unterfränkischen Firma gegeben, in der Nähe der Mülldeponie Heegwald Windkraftanlagen zu bauen, erläuterte Schuster die Vorgeschichte.

Geplant sei das Projekt als Bürgerwindpark. Schuster kann sich deshalb vorstellen, dass sich Bürger und Firmen aus Wertheim und dem Landkreis Main-Tauber finanziell daran beteiligen. Auch die Stadtwerke Wertheim könnten sich - falls das gewünscht sei - an dem Projekt finanziell beteiligen, erläuterte er seine Vorstellungen. Die Gesamtinvestition bezifferte Schuster auf rund 35 Millionen Euro, sieben bis acht Millionen Euro davon will er als Eigenkapital aufbringen.

Michael Althaus (CDU) wollte wissen, wie hoch die finanziellen Beteiligungen von Bürgern an dem Projekt sein könnten und welche Renditen auf das Eigenkapital zu erwarten seien. Volta-Geschäftsführer Karsten Schuster sprach hier beispielsweise von Einlagen zwischen 2500 und 4000 Euro, die Bürger erbringen könnten. Auch höhere Summen seien möglich. Auch Genossenschaften könnten »größere Kommanditanteile zeichnen«, erläuterte er mögliche Beteiligungsmodelle. Bei den Renditeerwartungen sprach der Geschäftsführer von »vier bis acht Prozent auf das Eigenkapital«.

»Transparenz herstellen«

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sprach davon, dass es aufgrund der vielen freien Flächen und des akuten Rohstoffmangels ein »zunehmendes Interesse« von Projektentwicklern gebe, erneuerbare Energieträger auf der Gemarkung Wertheim zu verwirklichen. Die Präsentation des geplanten Vorhabens an der Mülldeponie Heegwald diene in einem ersten Schritt dazu, »Transparenz herzustellen, die Öffentlichkeit zu informieren, was in der Pipeline ist«. In einem zweiten Schritt forderte der Oberbürgermeister die Fraktionen auf, sich eine Meinung zu dem Projekt zu bilden. Nach der Sommerpause werde die Verwaltung mit einem Beschlussvorschlag zum Bürgerwindpark auf den Gemeinderat zugehen.

Eine Meinung bereits gebildet hat sich außer dem Sonderrieter Ortschaftsrat auch das Sachsenhäuser Gremium. In beiden Ortschaftsräten ist man gegen die Verwirklichung des Projekts aus naturschutzrechtlichen, aber auch aus optischen Gründen, hieß es am Montag im Bauausschuss. Der Leiter der Wertheimer Bauabteilung Armin Dattler erläuterte die derzeit geltende Rechtslage für die Ansiedlung von Windkraftanlagen auf Wertheimer Gemarkung. Demnach hat die Gemeinde auf Beschluss des Rates zwei Vorrangflächen für Windrotoren in Höhefeld und Dertingen ausgewiesen. Auf anderen Flächen der Gemarkung sei die Ausweisung solcher Flächen für Windkraftanlagen derzeit nicht möglich, es sei denn, so Dattler, der Gemeinderat beschließe etwas anderes.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Bürgerwindpark Heegwald Der von der Volta Windkraft GmbH mit Sitz im unterfränkischen Ochsenfurt (Kreis Würzburg) geplante Bürgerwindpark am Heegwald soll in unmittelbarer Nachbarschaft der Photovoltaikflächen am Dörlesberger Ernsthof entstehen und könnte die dort bereits vorhandene Einspeiseinfrastruktur einer 110-KV-Leitung nutzen. Auf dem Gelände der Deponie befinden sich ebenfalls PV-Anlagen. Das Areal, auf dem nach Angaben des Projektierers Karsten Schuster bis zu neun Windkraftrotoren Platz finden könnten, umschließt die komplette Mülldeponie, die Standorte für die Rotoren würden sich nach den derzeitigen Planungen aber außerhalb der Waldflächen befinden. Drei Standorte hat Schuster bereits recht genau festgelegt. Sie befinden sich alle an der Landesstraße 508 im Abstand von etwa 200 Metern und sind nach Einschätzung des Planers von Sonderriet aus "kaum zu sehen". Die Windkraftanlagen sollen eine Gesamthöhe von 240 bis 250 Meter haben. Je Anlage geht Karsten Schuster von einer Leistung von 4,2 bis 6 Megawatt Leistung aus. Der gesamte Windpark soll bei sechs Anlagen eine Jahresleistung von 70.000 bis 110.000 Megawattstunden erbringen. gufi