Birgit Väth bleibt Kreisvorsitzende der Grünen

Mitgliederversammlung:Vorstand im Amt bestätigt

MAIN-TAUBER-KREIS 05.10.2022 - 14:34 Uhr 1 Min.

Die Amtszeit des Kreisvorstands sei von der Corona-Pandemie überschattet gewesen, schilderte die Kreisvorsitzende Birgit Väth demzufolge in ihrem Vorstandsbericht. Die Vorstandssitzungen hätten beispielsweise nur digital stattfinden können. Dass dieses Verfahren beibehalten wurde, obwohl es nicht mehr zwingend war, sehe sie auch als Fortschritt. Schließlich spare man dadurch viel CO2 und Fahrzeit.

Wahl als Aufbruch erlebt

Landtags- und Bundestagswahl habe sie als »Aufbruch im Kampf gegen den Klimawandel« erlebt, so Väth. Landtagskandidat Leonhard Haaf sei nur knapp an einem Mandat gescheitert, Charlotte Schneidewind-Hartnagel leider nicht mehr in den Bundestag gekommen. Mit MdL Armin Waldbüßer und MdB Sebastian Schäfer hätten die Grünen Main-Tauber aber sehr engagierte Betreuungsabgeordnete.

Birgit Väth berichtete weiterhin, dass die Grünen Main-Tauber an Stelle des wegen Corona ausgefallenen vierzigjährigen Jubiläumsfests eine Chronik erstellt haben. In seinem Kassenbericht erklärte Rainer Moritz, dass nach einem Plus 2020 und einem dicken Minus im Wahljahr 2021 aktuell wieder ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis vorliege.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Birgit Väth (Wertheim) als erste Vorsitzende, Corvin Schmid (Bad Mergentheim) als zweiter Vorsitzender und Rainer Moritz (Bad Mergentheim) als Kreiskassierer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer wurden Betül Kocyigit (Tauberbischofsheim), Philipp Lutzmann (Bad Mergentheim), Rosemarie Lux (Lauda-Königshofen), Michael Schneider-Braune (Weikersheim), Christina Sack (Lauda-Königshofen) und Thomas Tuschhoff (Bad Mergentheim).

Zu den Bundesdelegiertenversammlungen wird Johannes Clausen (Tauberbischofsheim) fahren. Seine Vertreterin wurde Betül Kocyigit. Auf den Landesdelegiertenversammlungen werden die Grünen Main-Tauber von Christina Sack und Corvin Schmid vertreten. Ersatzdelegierte wurden Sylvia Helmut-Hambrecht (Lauda-Königshofen), Johannes Clausen und Philipp Lutzmann. Zur Landesarbeitsgemeinschaft Frauen fährt Sylvia Helmut-Hambrecht, zum Landesfinanzrat Rainer Moritz.

Unglücklich zeigten sich die beiden Tauberbischofsheimer Stadträte Johannes Benz und Leonhard Haaf bei den Berichten aus den Ortsverbänden über die durch Gerichtsbeschluss erzwungene Neuwahl des Gemeinderats. Johannes Benz beklagte sich der Mitteilung zufolge, dass der Gemeinderat von der Stadtverwaltung erst zweieinhalb Jahre nach der Klage einer Bürgerin darüber informiert wurde. Für ein »Schnuppermandat« von einem Jahr werde der Gemeinderat nun am 5. Februar neu gewählt.

Lena Schwaiger