Biobauern geben Regionalität eine Chance

Gartenanbau: Sachsenhäuser Ehepaar Fritz und Iris Klein ist im neuen Buch »Safran, Soja, Süßkartoffel« von Marion Reinhardt vertreten

Wertheim 12.12.2022 - 11:03 Uhr 2 Min.

"Safran, Soja Süßkartoffel" heißt das neue Buch von Marion Reinhardt. Die Sachsenhäuser Biolandwirte Iris und Fritz Klein kennt man ja schon. Sie kommen natürlich auch darin vor. Foto: Michael Geringhoff Ausschnitt aus dem Bildteil von "Safran, Soja, Süßkartoffel". Die Fotos hat Daniel Duve gemacht. Foto: Michael Geringhoff Rezept für einen Lupinenkuchen

In Franken haben sie so etwas wie das Monopol, sind auf jeden Fall die bekanntesten und größten Anbauer, haben regional auch schon diverse Verwandte ins Anbaugeschäft mit hineingezogen. Rund zehn Jahre Forschung, Entwicklung, Rückschlag und Neuanfang stecken im Lupinengeschäft. An der komplizierten Fruchtfolge, der es bedarf, um umweltverträglich starke lupenreine Biolupinen ernten zu können, hat das Paar lange getüftelt. Was da jetzt vom Acker komme, habe so gut wie keinen ökologischen Fußabdruck - natürlich auch durch das Bekenntnis zum Regionalen, sagt Iris Klein (59).

Inklusive Rezepte

Das Regionale und das Besondere haben auch die Aufmerksamkeit der mittlerweile renommierten Autorin Marion Reinhardt geweckt. In ihrem neuen Buch, »Safran, Soja, Süßkartoffel«, das sich mit Regionalem aus Franken beschäftigt, sind die Kleins natürlich dabei. Jeder der 22 aufgeführten fränkischen Betriebe wird ausführlich mit seiner besonderen regionalen Frucht vorgestellt, Rezepte gibt es auch.

Reichlich Stoff zum Schmökern und, um zumindest Fritz Klein (68) auf »dumme« Gedanken zu bringen. »Das man hier auch Kurkuma anbauen kann, das hätte ich nicht gedacht«, wundert er sich. Ein Fleckchen Erde dafür wird er schon finden. Das mit den Feigen ist gesetzt: »Die haben mich schon immer mal gejuckt, das wird auch sicher kommen«, sagt er. Der Safran juckt ihn auch.

Iris Klein staunt über Schwarzkümmel und Süßkartoffel, allemal die Rezepte wird sie wohl ausprobieren. Ihr aktueller Spitzenreiter ist die Süßholz-Panna Cotta. Die gute Nachricht für alle Lakritzfreunde: Auch Süßholz kann man in Franken anbauen. »Selbst ich war noch überrascht, zu sehen, was sich in Franken alles anbauen lässt«, sagt Fritz Klein.

Manchmal etwas ungewöhnlich

Manches darunter sei vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber alles sei richtig gut. »Manchmal muss man da nur ausreichend aufgeschlossen sein und es einfach auch mal ausprobieren und der Regionalität und der erstaunlichen Vielfalt eine Chance geben. Ich bin jedenfalls total begeistert«, schwärmt Fritz Klein.

Loblied auf den Mohkuchen

Es folgt ein ebenso begeistertes Loblied auf den Mohnkuchen. Mohn kann offenbar auf verschiedene Arten süchtig machen. Den Mohn-Anbau habe er selbst auch schon in Erwägung gezogen. »Dann aber wieder verworfen«, sagt Klein - nur, um auf Mohnbrötchen abzuschweifen. Das Buch vom fränkischen Safran und Co. richte sich an viel mehr Menschen als nur die hartnäckigsten Biokunden. »Einfach ganz viele interessante Dinge drin. Man kann schmökern, es auch mal auf die Seite legen und später weiterlesen und eben dann auch Dinge ausprobieren«, betont Iris Klein.

Auf ihrer Liste steht unter anderem, Pfefferminzsirup zu kochen. Pfefferminze kann jeder auch leicht im eigenen Garten züchten - neben Tee lassen sich auch Parfüms und leichte Duftwässer daraus herstellen.

Alles in allem sei das Buch eine außergewöhnliche, gut lesbare, dabei aber fachkundige Lektüre, ein Baustein in Sachen Regionalität und eine starke Anregung, neue Wege zu gehen, findet Iris Klein.

bInfo: Das Buch »Safran, Soja, Süßkartoffel« von Marion Reinhardt mit Fotos von Daniel Duve ist bei Ars vivendi erschienen und hat 256 Seiten. ISBN 978-3-7472-0417-7.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund. Lupinenkuchen Für zwei große oder einen kleinen Kuchen 125 g Butter oder Margarine plus mehr für die Form 125 g Zucker 1 Päckchen Vanillezucker Abrieb von einer unbehandelten Zitrone zwei Handvoll Schokodrops (nach Belieben) 200 g Weizenmehl 2 EL Lupinenmehl 2 TL Backpulver 80 ml Mineralwasser mit Kohlensäure Puderzucker oder Schokoladenkuvertüre zum Servieren (nach Belieben) Den Backofen auf 175 Grad (Ober-7Unterhitze) vorheizen und zwei kleine Kastenformen einfetten. Die Butter langsam in einem Topf schmelzen lassen. Zucker, Vanillezucker, Zitronenabrieb und nach Belieben Schokodrops in einer Rührschüssel vermengen, Weizen- und Lupinenmehl sowie Backpulver dazu sieben. Das Mineralwasser zur Butter geben, vermengen und alles unter die Mehlmischung rühren. Der Teig muss eine zähe Konsistenz haben. Bei Bedarf noch etwas Sprudel zugeben. Auf die Formen verteilen und im vorgeheizten Backofen 35 Minuten backen. Anschließend auskühlen assen und aus der Form stürzen. Den Kuchen nach Belieben mit Puderzucker bestäuben oder mit Schokoladen-Kuvertüre überziehen.