Bildungsvielfalt in der Volkshochschule Wertheim

Wintersemester: Insgesamt 252 Kurse - Kostenloses Vortragsprogramm als zusätzliches Angebot

Wertheim 31.08.2022 - 12:51 Uhr 2 Min.

VHS Vorsitzender OB Markus Herrera Torrez und VHS Wertheim Geschäftsführerin Georgitta Szabo freuen sich auf ein umfassendes Programm im neuen Semester.

Für die VHS Wertheim sind aktuell über 100 Dozentinnen und Dozenten tätig. Die gedruckten Programmhefte werden ab dem 3. September verteilt. Das Programm findet sich bereits ab dem 1. September 2022 auf der Internetseite der VHS Wertheim. Ab diesen Termin sind auch Anmeldungen möglich. Inhaber des Wertheimer Familienpassinhaber erhalten einen Nachlass von bis zu 50 Prozent auf die Teilnehmergebühren.

Am Dienstag stellten Geschäftsführerin Georgitta Szabo und VHS Vorsitzender Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez das Programm im Kulturhaus vor. Der OB lobte dabei den großen Einsatz von Dozenten ,der Leitung und Verwaltung. Er betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Angebots und verwies dabei beispielhaft auf die Sprach- und Integrationskurse für die Menschen, die aus der Ukraine auch nach Wertheim flüchteten. Die VHS habe durch diese einen wichtigen Beitrag zur Integration von bisher über 300 Menschen aus der Ukraine geleistet. Dabei komme die kleine Wertheimer VHS allerdings auch an ihre Grenzen. Die Flüchtlingszahlen aus der Ukraine und anderen Ländern werde weiter steigen, sie alle brauchten die deutsche Sprache zur Integration, so der OB. Lob hatte er auch für das weitere umfangreiche Angebot. "Mit dem Programm im zweiten Semester 2022 sind wir sehr gut aufgestellt."

Szabo erklärte, gesellschaftlicher Auftrag der Volkshochschule sei Bildung für alle möglich zu machen. In diesem Zusammenhang verwies sie auf vier große Vortragsreihen, die kostenlos in digitaler Form angeboten werden (siehe Hintergrund). Sie würden durch die Vernetzung der VHS ermöglicht werden. Dazu passe das Motto des Semesters "vernetzt".

"In der jungen VHS spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle", hob sie hervor. So gebe es mehrere Angebote, die Kinder in die Natur bringen. Im Feld Gesellschaft ,Umwelt und Recht werde es Themen zur aktuellen politischen Situation genauso geben, wie Kurse, die die Teilnehmer persönlich voranbringen. Im Gesundheitssektor liege der Schwerpunkt wieder bei Entspannung und aktiv etwas für sich selbst tun liegen.

Bei den Sprachen dominieren wieder die Deutsch- und Integrationskurse. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Englisch- und Französischkurse. Einen großen Vorteil biete die Kooperation Online-Sprachkurse (KOS). Sie ermögliche Sprachkurse zu entdecken, die man als VHS Wertheim selbst nicht im Angebot habe. Auf der Internetseite der örtlichen VHS und vereinzelt auch im Programmheft seien diese Kurse einsehbar. Über einen Link gelangen die Interessierten an die jeweils anbietende VHS. Über KOS gebe es beispielsweise einen Kurs Schwedisch für Anfänger, erläuterte Szabo die Hintergründe.

Zahlreiche qualifizierte Kurse gebe es auch zur beruflichen Bildung, die auch für einen Bildungsurlaub geeignet seien. Zum beruflichen Kursfeld gehören unter anderem IT-Grundlagen, die Business-Kurse sowie Sprech- und Bewegungstrainings sowie Kurse zu Organisation und Management. Man versuche die Teilnahmemöglichkeit so flexibel wie möglich zu handhaben, was den Wechsel zwischen Online-, Präsenz- und Hybridvariante betrreffe. Auch zeitlich biete man vielfältige Möglichkeiten. "Viele unserer Angebote haben unterschiedliche Zeitstrukturen, finden vormittags, nachmittags und abends sowie an Wochenenden und auch sonntags statt und das in fast allen Fachbereichen", erläuterte die Geschäftsführerin.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Besondere Angebote der VHS Wertheim Im zweiten Semester 2022 der VHS Wertheim wird es zahlreiche neue kostenlose Vortragsangebote geben. Diese finden online statt. Insgesamt werden vier Vortragsreihen angeboten: "Erhalten, was uns erhält" bietet Informationen zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg. In den vier Vorträgen geht es um Biodiversität, deren Auswirkungen und ihre Bedeutung für Mensch und Natur. In der Vortragsreihe "Schönheit hat ihren (Daten-)Preis" geht es um die Auswirkung des Internets und der sozialen Medien auf Gesundheit und Selbstbild. Sie bietet ebenso vier Vorträge. Die Reihe "Stadt-Land-Welt - Web" bietet drei Vorträge rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Reihe "VHS Wissen live" bietet die Chance, zuzuhören und mit zudiskutieren. Zu den Dozenten der 19 Vorträge gehören zum Beispiel eine Nobelpreisträgerin für Medizin sowie weitere Wissenschaftler und namhafte Fachexperten. bdg