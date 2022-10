»Max Wolf und seine Künstlerfreunde« in Gissigheim

Finissage

MAIN-TAUBER-KREIS 18.10.2022 - 12:37 Uhr 2 Min.

Freuen sich über den erfolgreichen Verlauf der Ausstellung (von links): Dorothea Gassenbauer, Gerhard Withopf, Jörg Paczkowski, Burkard Gassenbauer, Benno Lehmann

Gerhard Withopf, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Brehmbachtal, der die Ausstellung im Bettendorfschen Schloss direkt nebenan betreut hatte, betonte den erfolgreichen Verlauf.

Ein Wagnis

Es sei ein Wagnis gewesen, das man gerne eingegangen sei. Die Ausstellung, die ursprünglich im Wertheimer Schlösschen hätte stattfinden sollen, sei eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Bilder des fast in Vergessenheit geratenen Malers und seiner Künstlerfreunde hätten den zahlreichen Besuchern in den vergangenen 16 Wochen einen außerordentlichen Kunstgenuss beschert.

Jörg Paczkowski ging auf den Maler Max Wolf und seine Künstlerfreunde ein. Anhand vieler Beispiele zeigte er anschaulich die zu der Zeit vorherrschende Malweise bei Landschaftsbildern. Ein kleiner Exkurs über die Darstellung von Licht, Lichtquellen, Räumlichkeit durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten sowie unrealistische Perspektiven öffnete den Besuchern die Augen für so manches Detail.

Er betonte, dass man hier in einer besonderen Landschaft lebe, die Georg Fürst Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1847 in einem kleinen Bändchen als »bisher so wenig bekannt« beschrieb. Das sollte sich ändern. Wolfs Malerfreund Bernhard Fries hatte 1850 ein Bild von Wertheim gemalt, fast wie eine Luftaufnahme. Dunkler Wald auf einer Anhöhe im Vordergrund, die Burg im Licht, das Hofgartenschlösschen noch als weißer Fleck in der Ferne erkennbar. Das erweckte Neugier, sich das Ganze einmal selbst anzuschauen. Auch ein Bild der Wertheimer Hofhaltung von Ludwig Richter, 1840 entstanden, zeigt eine unrealistische Perspektive. Die Landschaft sei hinzugefügt worden, so Paczkowski.

So viele Bäume habe es da nicht gegeben. Nicht »wo«, sondern »wie« sei für die Maler entscheidend gewesen. An Skizzen, Aquarellen oder Gemälden von Joseph Mosbrugger, Theodor Verhas, Fritz Wucherer und Karl Weysser, die häufig bekannte Motive aus Bronnbach zeigten, machte der Kunsthistoriker das deutlich.

Reduzierte Darstellung

Was den Künstler interessierte, wurde hervorgehoben, die Umgebung weggelassen oder verändert. Licht und Schatten kamen als weitere Elemente zur Hervorhebung hinzu. Immer wieder könne man eine Reduktion auf die Darstellung des Lichts beobachten, wie auch bei Bernhard Fries. Sehr schön war das auf Max Wolfs »Blick in den Odenwald« und »Neckar bei Heidelberg« zu sehen. Wald und einzelne Bäume im Vordergrund, dahinter ein Ausblick ins Helle bis Dunstige, was den Bildern eine große Tiefe gibt. »Natur und Kunst haben sich gefunden«, so Paczkowski abschließend in Anlehnung an ein Goethe-Zitat.

Dorothea Gassenbauer, deren Vater Burkard Gassenbauer sich als Heimatforscher schon lange mit Max Wolf beschäftigt hatte, sprang bei der anschließenden Verlosung der von Benno Lehmann gestifteten Studie »Sonnige Waldlichtung« von Max Wolf als »Glücksfee« ein. Die Bilder der Ausstellung waren dann ein letztes Mal im Schloss zu sehen.

PETRA FOLGER-SCHWAB