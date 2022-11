Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Külsheimer Bikepark fordert nicht nur Radler heraus

Anlage des FC Hundheim/Steinbach

Külsheim 16.11.2022 - 11:56 Uhr 2 Min.

Der Bikepark des FC Hundheim/Steinbach kommt gut an. Bei gutem Wetter nutzen je nach Wochentag bis zu 30 Sportfans, vom Kindergartenkind bis zum Senior, täglich die Anlage. Foto: Birger-Daniel Grein

»Man befährt ihn nicht durch Treten der Pedale, sondern durch Pumpen, das heißt, Verlagern des Gewichts«, erklärt Bernd Dietrich, Vorstandsmitglied in der Abteilung Radsport des FC Hundheim/Steinbach.

Ebenso zum Park gehört eine Dirtline aus Erde, Schotter und Rindenmulch. Deren Schanzen erlauben ganz verschiedene Sprünge. Die Bahn ist nicht nur bei BMX-Fahrern beliebt. Sie ist laut Dietrich genauso mit Mountainbikes, Rollern, Inlinern, Skateboards und klassischen Tourenrädern befahrbar. Aus Sicherheitsgründen dürfe die Anlage nur bei Trockenheit genutzt werden. »Außerdem herrscht Helmpflicht«, betont er. Weitere Schutzausrüstung, wie Knie- und Ellenbogenschoner empfehle man. Die Idee für die Anlage hatten 2018 drei Jungen zwischen 10 und 13 Jahren. Ihnen fehlte eine entsprechende Strecke. Sie überzeugten mit einer selbst gehaltenen Präsentation den Vorstand des Sportvereins.

Im gleichen Jahr stellte dieser einen Antrag auf Leader-Förderung für das Programm und bekam 2019 eine Förderzusage von 60 Prozent der Kosten. Die Baukosten hätten bei rund 130.000 Euro gelegen, so Dietrich. Neben der Förderung übernahm die Stadt Külsheim einen großen Anteil, und der Verein brachte einen kleineren Anteil Eigenmittel ein. Außerdem brachten die Jugendlichen, wo möglich, Eigenleistungen ein.

Alle packen mit an

Auch bei der regelmäßigen Pflege von Anlage und Umfeld packten Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam an, lobt Dietrich. Die Jugend würde auch Verbesserungsvorschläge liefern. Seit Sommer 2020 ist die Anlage nutzbar. 2021 gab es eine Veranstaltung mit einem Rennen auf dem Pumptrack.

»Die Anlage ist aber vor allem für die freie Nutzung, betont Dietrich und lobt den verantwortungsvollen Umgang der jungen Sportler. »Die Kinder achten selbst auf ihre Sicherheit und der von anderen«, weiß er.

Beim Fahren lernten die Heranwachsenden auch Rücksichtnahme aufeinander. Im Bikepark entstünden oft Gespräche zwischen verschiedenen Altersstufen. »Die Kinder und Jugendlichen bringen sich auch gegenseitig neue Tricks bei«, freut sich Simone Dietrich, Beisitzerin der Abteilung Radsport des FC.

Bei gutem Wetter nutzten je nach Wochentag zwischen 10 und 30 Sportfans, vom Kindergartenkind bis zum Senior, täglich die Anlage. In der Anlage ist ein Zähler über Induktionsschleife verbaut. Von August 2020 bis Ende 2021 wurden auf den beiden Teilen der Anlage zusammen mehr als 250.000 Runden gedreht, das sind über 32.500 Kilometer, freuen sich beide über das große Interesse.

Die Gäste kämen aus dem Landkreis Main-Spessart, eigentlich ganz Mainfranken vorbei. Die Verbindung der beiden Teile im Bikepark sei ein Alleinstellungsmerkmal im weiten Umkreis. 2021 stellte man auf dem Parkplatz des Sportheims zudem eine Radreparaturstation mit Luftpumpe und verschiedenem Werkzeug auf. Diese nutzten auch gerne Radler auf dem Radweg, der am Gelände vorbeiführt.

Der 14-jährige Noah ist gerne im Bikepark. Er habe ihn vor zwei Jahren zum Radfahren gebracht. Der Bikepark sei richtig gut. Man könne auch immer jemanden fragen, wie ein Trick funktioniert, lobt er das Miteinander. Er mag besonders die Dirtline. »Da kann man tolle Sprünge machen«, schwärmt er. Der Bikepark biete viele Möglichkeiten und sei nicht zu schwer.

Kleine Wettkämpfe

Der 12-jährige Luca berichtet, der Park sei gut für kleine Wettkämpfe, zum Beispiel einer zeigt einen Trick, die anderen müssen ihn nachmachen.

Die jungen Biker haben auch Tipps für alle, die den Park zum ersten Mal nutzen. Am Anfang sollte man nicht zu schnell darin fahren, erklärt Vincent (9). Sein Zwillingsbruder Felix (9) rät, erst mal ein Gefühl für die Strecke zu bekommen, bevor man mit Sprüngen anfängt. Beim Dirtpark solle man erst mit dem ersten Hügel starten, nicht gleich mit dem Sprung am Ende, so Vincent.

Sein Namensvetter Vincent (11) sagt, man solle keine Angst vor den Strecken haben. Noah ergänzt, es sehe schwerer aus, als es ist. Man solle einfach andere nach Tipps fragen und sich herantasten.

BIRGER-DANIEL GREIN