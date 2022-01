Bienenfreundliche Stauden ersetzen riesige Zeder

Gemeindezentrum Reicholzheim: Baum ist zu groß geworden - Außerdem fünf Obstbäume als Ausgleichsmaßnahme am Tauberufer gepflanzt

Wertheim 12.01.2022 - 12:12 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viel Luft, Licht und Platz gibt es neuerdings vor dem Reicholzheimer Gemeindezentrum, nachdem eine riesige Zeder gefällt und kleine Stauden angepflanzt wurden.

Aktuell stand nun die Entscheidung über die Dachstuhlsanierung an einem denkmalgeschützten Gebäude in Bronnbach an, und auch hierzu erfolgte die Zustimmung einstimmig. Auch gegen den Neubau einer Lager- und Produktionshalle in der Alten Heerstraße hatte das Gremium nichts einzuwenden. Ein dort bereits ansässiges Maschinenbauunternehmen habe das Gelände des knapp 1400 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Lagerhauses gekauft und wolle darauf nun eine 1200 Quadratmeter große Halle sowie einen Bürotrakt mit 100 Quadratmeter Fläche bauen, ließ der Ortsvorsteher wissen.

Kurzer Weg zur Arbeit

Sebastian Sturm begrüßte es, dass ein ortsansässiges Unternehmen die Gelegenheit nutzt, vor Ort zu expandieren und dass die Beschäftigten aus Reicholzheim auch künftig einen kurzen Weg zur Arbeitsstätte haben. Ein Bürger erkundigte sich nach dem Grund für das plötzliche Verschwinden eines Baums, der vor dem Gemeindezentrum stand. Diese Zeder habe mittlerweile riesige Ausmaße angenommen und keine weitere Bepflanzung des Vorplatzes mehr zugelassen, berichtete der Ortsvorsteher.

Dafür seien nun auf dieser Fläche mehr als 50 bienenfreundliche Stauden und als Ausgleich am Tauberufer fünf Obstbäume gepflanzt worden. Ratsmitglied Markus Hüblein sprach abschließend im Namen des Ortschaftsrate dem Ortsvorsteher seinen Dank für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr aus. SIEGFRIED ALBERT

Im Überblick: Gefahr für die Infrastruktur

Ortsvorsteher Sebastian Sturm hat den Ortschaftsrat am Dienstagabend darüber informiert, dass Peter Berberig sein Lebensmittelgeschäft in der Richolfstraße wohl zum Ende dieses Jahres schließen werde. Dadurch werde zwangsläufig auch die Existenz einer Postfiliale in Reicholzheim erst einmal hinfällig. Für den Fortbestand des Supermarkts gebe es wohl einen Investor, aus Gründen der Personalknappheit aber noch keinen Betreiber, ließ Sturm wissen.

Eine Übernahme der Postfiliale habe beispielsweise die Winzergenossenschaft abgelehnt, so dass sich der Ortsvorsteher im Zusammenwirken mit der Postdirektion und der Stadtverwaltung weiterhin auf die Suche begebe. (alsi)