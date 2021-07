Bibeltexte satirisch verarbeitet

Buchvorstellung: Neueste Forschungsergebnisse über Nikolaus Rüdinger, den Rektor der Lateinschule

Die Buchvorstellung online erforderte einiges an Equipment. Bernd Zegowitz (Mitte) moderierte, links von ihm Autor Karl Wilhelm Beichert und Monika Schaupp, rechts von ihm Autor Wilhelm Kühlmann und Frank Kleinehagenbrock.

Dieses Buch hat in Wertheim Aufmerksamkeit erregt, auch archivalische Dokumente aus dem Staatsarchiv Wertheim finden sich darin als Quellen. Monika Schaupp vom Archivverbund Main-Tauber und Frank Kleinehagenbrock vom Historischen Verein hatten die Buchvorstellung geplant, die jüngst als Webinar online und für Pressevertreter in Präsenz im Archivsaal des Klosters Bronnbach stattfand. Lukas Scheurich stellte und bediente die dafür notwendige umfangreiche Technik.

Als Moderator für die als Podiumsgespräch aufgezogene Buchvorstellung konnte der Literaturwissenschaftler Professor Bernd Zegowitz von der Goethe-Universität Frankfurt am Main gewonnen werden. Als gebürtiger Wertheimer sei er geradezu prädestiniert für dieses Thema, sagte Zegowitz schmunzelnd bei der Vorstellung der Autoren. Karl Wilhelm Beichert ist mittlerweile pensionierter promovierter Gymnasiallehrer für Deutsch und Latein aus Schefflenz. Wilhelm Kühlmann hat Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg gelehrt, Zegowitz kannte ihn aus einem Seminar.

Hauptperson: Nikolaus Rüdinger

Die Hauptperson des Abends war aber Nikolaus Rüdinger, als dessen Geburtsjahr 1530 angenommen wird, bereits 1581 starb er. Als Schulmann ist Rüdinger in Wertheim bekannt. Er stammte aus Schefflenz und hatte in Heidelberg studiert.

In Bronnbach unterrichtete er zuerst als Lehrer an der Klosterschule, kam bereits ein Jahr später an die Lateinschule nach Wertheim, deren Rektor er 1555 wurde und 15 Jahre lang blieb. Die Grafen von Wertheim beriefen ihn dann als Rentmeister. Er wurde in den Verwaltungsapparat eingespannt und musste Aufgaben übernehmen, für die er nicht ausgebildet war. Offenbar tat er das zur Zufriedenheit der Grafen, mit denen er auf Augenhöhe verkehrte.

87 lateinische Gedichte

Er sei, wie Kühlmann sich ausdrückte, von »literarisch gebildeter Frömmigkeit« gewesen. 1573 hatte er mit seinem Freund, dem Arzt und Dichter Johannes Posthius, eine Sammlung von 87 lateinischen Gedichten herausgegeben.

Besonders die »Sauferei« wurde angeprangert, wobei es nicht um Verbote, sondern um »Mäßigung« ging. Satirisch-humoristisch habe er auch Bibeltexte verarbeitet. Er schrieb obendrein »Gelegenheitsgedichte«.

Tod, Hochzeit, Freundschaft wurden unter anderem thematisiert. Die Gedichte konnten als Schulliteratur verwendet werden, war es doch nur die »Crème de la crème«, die lateinisch schreiben oder lesen konnte, so Kühlmann.

Wie Beichert ausführte, schrieb Rüdinger auch in Briefform. Als es ihm körperlich schlecht ging, schrieb er an Posthius über seinen »schwachen Körper«, er müsse »stöhnen vor Schmerz« und: »der Husten tut meinem Körper Gewalt an«.

»Großer Wurf«

Es sei Rüdinger mit seinen Schriften ein »großer Wurf« gelungen, mit dem er sich als Anhänger der humanistischen Fraktion zwischen den Konfessionen einen Namen gemacht habe und die Schule auf Niveau heben wollte. Er habe das von Melanchton begründete Schulwesen vertreten. Man tue sich heute im Lateinunterricht schwer, so etwas zu lesen, meinte Beichert. Die Schüler kämen nicht mehr so weit.

»Wir haben alles durchforscht«, erklärte Kühlmann. Beichert und er hätten alles übersetzt und kommentiert. Das Leben und Wirken, die Persönlichkeit Nikolaus Rüdingers werde umfassend dargestellt.

»Es ist ein Buch, in dem alles drinsteht.« Für an der Wertheimer Geschichte und an Literatur Interessierte ist das Buch eine wahre Fundgrube.

