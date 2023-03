Bewährte Veranstaltungen und neue Konzepte im Kloster Bronnbach

Jahresprogramm: Abwechslung mit Starkbieranstich, Blasmusik, Lichterfest und Führungen - Weiterbildung der Gästeführer

MAIN-TAUBER-KREIS 10.03.2023 - 14:27 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Chefgästeführer Kurt Lindner leitete die Schulung der Gästeführer: Im Rahmen der Weiterbildung wurden das Fachwissen aufgefrischt und offene Fragen geklärt. Foto: Landratsamt Mai-Tauber-Kreis, Carmen Schmitt

Auf 60 Seiten finden sich alle Informationen zu den Veranstaltungen in diesem Jahr, zu Weinproben und Führungen, zum Klosterladen und zur Vinothek sowie zu den Öffnungszeiten und Ansprechpartnern.

Die Besucher der ehemaligen Zisterzienserabtei dürfen sich auf viel Unterhaltsames freuen. So geht der Starkbieranstich mit Fastenpredigt am Samstag, 25. März, in die zweite Runde. In diesem Jahr mit dabei ist Ines Procter, die »Putzfraa aus Franken«, bekannt aus »Fastnacht in Franken«. Der »kleine Nockherberg« mit Starkbier von der Distelhäuser Brauerei und Essen aus dem Restaurant Orangerie ist die erste Großveranstaltung zum Saisonstart. Musik liefern die »Zwiefach-Boarischen«. Nachdem die Karten innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, wurde ein erweiterter Saalplan erstellt.

Kartenreservierungen sind unter Tel. 09342 935202020 noch möglich.

Musikkapellen aus der Region

Das Format »Blasmusik am Sonntag« wird in diesem Jahr ebenfalls fortgesetzt. Zwischen Mai und September werden Musikkapellen aus der Region an fünf Sonntagen zwischen 14 und 15.30 Uhr im Bronnbacher Abteigarten spielen. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Donnerstag, 25. Mai, anlässlich des Jubiläums »50 Jahre Main-Tauber-Kreis«.

Außerdem findet am Freitag, 30. Juni, wieder das Lichterfest statt. 2000 Kerzen werden den Abteigarten erleuchten und wieder für eine besondere Stimmung sorgen. Dabei wird die Außenfassade des Klosters illuminiert. Im Abteigarten sorgt die Big Band des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg für swingende musikalische Unterhaltung.

Im Kreuzganginnenhof erhalten Nachwuchskünstler aus der Umgebung ein Podium, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Am Samstag, 4. November, kommt der Comedian Bodo Bach mit seinem Programm »Das Guteste aus 20 Jahren« ins Kloster Bronnbach. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Kleinkunstverein Convenartis in Wertheim.

Gästeführer weitergebildet

Auch in der Rubrik »Bronnbacher Führungen« hat sich einiges getan: Neue Führungsangebote sind dazugekommen. »Unsere Führungen sind unser Steckenpferd, hier setzen wir auf Abwechslung und Qualität, kombiniert mit der Vermarktung der Taubertäler Weine aus der Vinothek Taubertal im Kloster«, sagt Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Deshalb fand kürzlich eine Weiterbildung der Gästeführer statt, um das Wissen zur Geschichte des Klosters aufzufrischen und zu vertiefen.

Mit vielen neuen Ideen und jeder Menge Tatendrang startet das Team des Klosters Bronnbach demnach am Samstag, 18. März, in die neue Saison. Bereits ist die Klosteranlage täglich von 11 bis 16 Uhr zu besichtigen, in der Vinothek und im Klosterladen einkaufen und bereits die ersten Veranstaltungen besuchen, ist ebenfalls möglich.

bVeranstaltungs- und Führungsprogramm 2023 unter https://www.kloster-bronnbach.de; gedruckte Veranstaltungsbroschüre unter Tel. 09342 935202020.

el