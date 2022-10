Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bettinger Vereine dürfen generell trainieren und feiern

Ortschaftsrat: Energiesparen mit Augenmaß

Wertheim 03.10.2022 - 12:01 Uhr 2 Min.

Vielerorts war es so aufgefasst worden, als wäre der Vereinssport so gut wie abgesagt und damit auch die Vereinsveranstaltungen und der Fasching. Nach der Ortschaftsratssitzung in Bettingen sieht das nun anders aus.

»Grüner Bereich«

Allemal für 2022 sprach der Ortsvorsteher vom sogar »absolut grünen Bereich«. Zwar muss bei Verbrauch und Grundtemperatur deutlich zurückgefahren werden, aber die Preise hinter der Energie sind erst einmal bis zum Jahresende fix.

Generell: »Wir bemühen uns, dass die Hallen offenbleiben und benutzt werden können«. Ein entschieden bewusster Umgang mit der Energie sollte es möglich machen können, so betonte es Tschöp. Den Vereinen nach zwei durchgestandenen Jahren der Coronaeinschränkungen nun neue Einschränkungen machen zu müssen, sei hart: »Das macht keinen Spaß«, bedauerte der Ortsvorsteher und sagte dabei gleichzeitig zu: »Alle Veranstaltungen können stattfinden«.

Das einzige echte Limit, neben dem bewussten Umgang mit Energie, seien die Hallenmieten, die ab dem kommenden Jahr an höhere Preise angepasst werden müssten. Beim Fasching der Närrischen Sandhasen (NSB) könnten Sponsoren die Finanzierungslücke abdecken, schlug Tschöp vor.

Hilfe für Fastnachter?

NSB-Vorsitzende Heiko Weidmann berichtete, Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez habe - glaubhaftem Vernehmen nach - den Fastnachtern der Wertheimer Wolfsschlucht bereits eine diesbezügliche Hilfszusage gemacht.

Aus Tschöps Sicht ist das ein guter Ansatzpunkt auch für die NSBler. Wichtig sei die Nachricht, dass die Vereine generell trainieren und feiern dürften, »Alle anderslautenden Aussagen sind Quatsch«, unterstrich Tschöp. Es komme jetzt einzig aufs Pragmatische an: Die Heizung runterzustellen und die Hallennutzungen zu bündeln, um die Heizphasen kurz zu halten.

Yoga im Bürgersaal

Was Bettingen speziell betreffe, so verlege man unter anderem den Yogakurs in den leicht zu beheizenden Bürgersaal, auch fürs Kinderturnen böten sich dort Möglichkeiten.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp betonte außerdem: »Alles geschieht in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung«, auch dort werde ein lebensnaher und lösungsorientierter Kurs gefahren.

Bettinger Ortschaftsrat in Kürze Wertheim-Bettingen. Weitere Themen aus der Bettinger Ortschaftsratssitzung vom Freitag: Feuerwehr: Der Wertheimer Gemeinderat hat dem Bedarfsplan zugestimmt. Für Bettingen bedeutet das, dass das Feuerwehrgerätehaus und auch das neue Fahrzeug kommen werden, wenn die noch ausstehende abschließende Haushaltsmittelzusage erfolgt. Bettingen liegt, hinter Sonderriet, gleich auf Rang zwei bei der Dringlichkeit. Schweizer Stuben: Hier verzögerte eine ausstehendes Schadstoffgutachten den Beginn des Rückbaus. Der wird jetzt in die Herbst- und Wintermonate fallen. Für den Betrieb des Campingplatzes ist das hilfreich. Nachteile seien nicht zu sehen, sagte Ortsvorsteher Tschöp. Neubau: In der Bettinger Hauptstraße entsteht der Neubau eines Neun-Parteien-Hauses mit vornehmlich kleinen Wohnungen. Bettingen könne die sehr gut brauchen, sagte der Ortsvorsteher. Eine Nutzung als Ferien- oder Monteurs-Wohnungen ist ausgeschlossen. Funkmast: Hat der Ortschaftsrat den Antrag der Warema-Logistik zum Bau eines mehr als 40 Meter messenden Funkmastes. Zur Begründung hieß es, die Einhaltung der zulässige 15-Meter-Bauhöhe im Areal werde als zwingend notwendig angesehen. Mit Entschiedenheit lehnte der Rat es ab, einen weiterreichenden Präzedenzfall zu schaffen. Kita: In Eigenleistung haben Eltern der Kita Bettingen einen Nebenraum umgebaut und so mehr nutzbaren Raum geschaffen, um mehr »Spielraum« zu schaffen. Die Kinderzahlen werden auch im kommenden Jahr deutlich weitersteigen.