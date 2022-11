Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bettinger Unternehmer fühlt sich von Behörden allein gelassen

Prozess: Firmenchef spricht von »Fehlurteil«- Vier Jahre auf Bewährung für 42-jährigen Dieb - Laufendes Verfahren am Arbeitsgericht

Tauberbischofsheim 03.11.2022 - 15:40 Uhr 2 Min.

Ein angeklagter 42-Jähriger hatte in der Firma des Metallbearbeiters, über Jahre hinweg, Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Er war dabei teils sehr raffiniert vorgegangen und hatte die Materialien noch vor der Erfassung durch das betriebsinterne Warenwirtschaftssystem entwendet.

Der bestohlene Unternehmer rechnet mit einem ihm entstandenen »Gesamtschaden von weit über 100.000 Euro« und empfand das Bewährungsurteil gegen den einschlägig vorbestraften Dieb letztendlich als ungerechtfertigt mild.

Jahrelanger Schwund

Seit viereinhalb Jahren habe er den Materialschwund beobachtet, die Entnahmen seien unregelmäßig, aber gravierend gewesen, sagte der Unternehmer vor Gericht. Selbst habe er lange nicht herausfinden können, wie es zu dem enormen Schwund hatte kommen können. Unter anderem Verluste in der Post oder bei der Arbeit beschädigte und still entsorgte Materialien seien als Teilursachen denkbar erschienen, erklärte eine ehemalige Mitarbeiterin.

Polizei informiert

Zu einem späteren Zeitpunkt habe er die Polizei hinzugezogen, schilderte der Unternehmer im Folgenden. Die Beamten hätten ihm erklärt, dass ihnen die Handhabe fehle. »Der Staatsanwalt spielt da nicht mit«, hätten sie gesagt. Voraussichtlich war es dabei um die Möglichkeiten zur Beweiserhebung innerhalb des Betriebs gegangen. »Dann habe ich mir externe Hilfe gesucht, um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen«, schilderte der Unternehmer weiter. »Zum Wie mache ich hier keine Angaben«, sagte er.

Keinen Zweifel ließ er daran, dass er von den Behörden mehr Unterstützung bei der Aufklärung der Diebstähle erwartet hätte. Noch als die selbst beschafften, aber offenbar aussagekräftigen, Beweise vorgelegen hätten, sei er mit dem Behördenengagement unzufrieden gewesen.

Einige Ungereimtheiten

Sogar noch bei der Verhaftung des Täters sei es zu Ungereimtheiten gekommen, beklagte der Unternehmer. In ihrer Anklageschrift bezog sich die Staatsanwaltschaft auf Diebstähle begangen in den Jahren 2018 bis 2021. In drei Konvoluten, Bohrer, Fräser und Schleifmaterialien benannt, zudem zwei Einzeldiebstähle. Die nachgewiesenen und hier verhandelten Diebstähle summierten sie bei rund 25.000 Euro.

Die Diebstähle seien als gewerbsmäßig anzusehen, der Angeklagte habe das meiste Material über eine Internethandelsplattform verkauft.

Eine Polizistin, sie hatte den Zahlungsverkehr des Beklagten ausgewertet, hatte allein auf einem Paypal-Konto Einnahmen von rund 60.000 Euro festgestellt. Diese seien jedoch nicht sämtlich einwandfrei den Werkzeugverkäufen zuzuordnen. Ganz generell sei ihr aufgefallen, dass das eigentliche Gehalt des Mannes in den überprüften dreieinhalb Jahren fast nie ausgereicht hätte, um den Aufwand des täglichen Lebens zu decken.

Der Beklagte räumte die ihm vorgeworfenen Taten ein. Eine Trennung und Unterhaltszahlungen hätten ihn in finanzielle Schieflage gebracht, zudem habe er ein psychisches Problem: »Mit mir stimmt etwas nicht«, sagte er unter Tränen.

Psychologisches Gutachten

Sein Anwalt legte ein psychologisches Gutachten vor, das Depressionen und Verhaltensstörungen attestiert. Sein Mandant unterziehe sich der Therapie aus Einsicht und auf eigene Kosten. Das Strafregister des Mannes ist lang und gefängnisbewährt. Diebstahl, Sachbeschädigung, Waffenbesitz, Urkundenfälschung und immer wieder Betrug. Bis 2019 stand der Beklagte unter Bewährung. Das Jahr 2019 fällt in den Rahmen der jetzt angeklagten Diebstähle.

Der Staatsanwalt stellte heraus, dass man die Taten zeitlich nicht exakt einordnen könne, somit sei ein Bewährungsbruch nicht zu beweisen. Sein Strafantrag lautete auf zwei Jahre Haft mit einer Bewährungszeit von drei Jahren, zudem eine Geldauflage von 2000 Euro.

Berücksichtigt sei dabei die Sozialprognose, die durch die psychologische Behandlung und ein neues Arbeitsverhältnis gestärkt werde. Das Gericht folgte diesem Antrag weitgehend, setzte die Bewährung aber auf vier Jahre aus. Parallel läuft ein Verfahren am Arbeitsgericht gegen den Beklagten, dort fordert der Unternehmer die Wiedergutmachung des wirtschaftlichen Schadens.

