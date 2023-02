Bettinger Sandhasen greifen vier Stunden lang tief in die Humorkiste

Selbst­be­wusst mit Witz und Hu­mor gab es am Wo­che­n­en­de in der Main­wie­sen­hal­le von den "När­ri­schen Sand­ha­sen Bet­tin­gen" (NSB) ei­nen An­griff auf die Lach­mus­keln. Der Ha­sen­stall wur­de ge­öff­net, ge­bo­ten wur­de da­bei al­les, was das kar­ne­va­lis­ti­sche Herz be­gehrt. Nach über vier Stun­den ließ man noch in der Hu­mor­kis­te im Ha­sen­stall noch ein­mal ei­ne Ra­ke­te mit "Bet­tin­ge´He­lau" und "Hop­pel-Hop­pel-Zick-Zack" star­ten.