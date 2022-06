Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bettinger für Photovoltaik auf versiegelten Flächen

Energie

Wertheim 26.06.2022 - 12:32 Uhr < 1 Min.

Das Gremium gab eine Stellungnahme zum Antrag der Wertheimer Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ab. Wie Gemeinderätin Marlise Teicke (Grüne) in der Sitzung erklärte, wolle die Fraktion damit ein zweites Ernsthof-System verhindern. Freiflächen-PV-Anlagen sollten nur auf benachteiligten landwirtschaftlichen Flächen entstehen, nicht auf guten Böden.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp verdeutlichte mit verschiedenen Karten, dass nach Abzug von Naturschutz und Ausgleichsflächen sowie der bebauten und versiegelten Flächen nur wenig übrig bleibe. Er verwies auch auf die Gewerbegebiete mit einer großen Dimension für das kleine Bettingen. Das Dorf sei auf seiner Gemarkungsfläche eng bebaut. Freie Flächen fänden sich nur noch beim Campingplatz und dem alten Sportplatz. Diese seien aber Optionsflächen für weitere Wohnbebauung.

Im nächsten Schritt zeigte er jedoch auf, wie man über 21 Hektar an Flächen für Freiflächen-PV in Bettinger Gemarkung schaffen könnte. Allein die großen Parkflächen, wie sie FOC, Autohof, Warema und andere in den Gewerbegebieten hätten, machten 17 Hektar aus. Die Flächen seien bereits versiegelt. Man könnte sie mit PV überdachen.

Hinzu kommen Flächen auf den Lärmschutzwällen und Dachflächen in den Gewerbegebieten. So komme man auf etwa 21 Hektar Potenzial. Die Politik sei hier gefragt neue Regelungen und Zuschussmöglichkeiten für solche Anlagen zu schaffen. Auch sollten kommunale Gebäude in der Großen Kreisstadt, wo es technisch möglich ist, Photovoltaikanlagen erhalten.

bdg