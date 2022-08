Bettingen feiert Brunnenfest zum Doppeljubiläum

Gemeinschaft: Der Ortsteil begeht seine Eingemeindung vor 50 Jahren und erinnert zugleich an die 1200-Jahr-Feier

Wertheim 21.08.2022 - 11:32 Uhr 1 Min.

Beim Brunnenfest am Samstag in Wertheim-Bettingen wurden gleich zwei Jubiläen gefeiert.

Rund um den Dorfbrunnen gab es viel Unterhaltsames: Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgten der Posaunenchor und der Gesangverein Bettingen. Ab dem Abend unterhielten Fabian Nenner, Bianca Vogel und Kevin Moos musikalisch. Sie spielen in verschiedenen Bands, ein Auftritt der drei gemeinsam war eine Besonderheit.

Außerdem wurde abends ein Video der 1200-Jahr-Feier gezeigt. Das Team des Jugendraums bot an seiner Bar Cocktails für Erwachsene und Kinder. Ausrichter des Fests war der Kultur- und Heimatverein des Dorfs. Ortsvorsteher Ralf Tschöp berichtete, dass Bettingen von Anfang an bei den Eingemeindungen dabei gewesen sei. Er dankte der Kreisstadt dafür, dass diese zum Jubiläum einen großen Teil der Kosten im Bewirtungsbereich übernahm. So habe man günstige Preise anbieten können. Tschöp dankte auch den am Fest beteiligten Helfern für ihren Einsatz.

Der Ortsvorsteher hatte eine mobile Ausstellung zur Eingemeindung in Form eines Ordners vorbereitet. Die Eingemeindung sei keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe gewesen, sagte er. Die damaligen politischen Vertreter Bettingens hätten Weitsicht bewiesen. Die Eingemeindung habe eine positive Entwicklung für beide Seiten gebracht. "Wir werden uns mit aller Macht weiter in das Gemeinwesen der Großen Kreisstadt einbringen", betonte Tschöp.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lobte die intakte, lebendige Dorfgemeinschaft und den beeindruckenden Zusammenhalt im Ort. Am 13. Dezember 1971 seien die Eingemeindungsverträge unterschrieben worden. Zum 1. Januar 1972 erfolgte die Eingemeindung. Alle Investitionen die Teil dieses Vertrages waren, seien erfüllt worden, so der OB.

Es gebe kaum eine Ortschaft auf Wertheimer Gemarkung, die sich laut Herrera Torrez so verändert habe, sowohl vor als auch nach der Eingemeindung. Dieser stetige Wandel habe auch Probleme und Belastungen mit sich gebracht. "Damit die Vorteile die Nachteile überwiegen, brauche es Streitbarkeit, um das Dorf für die Bürger lebenswert zu gestalten", sagte er und dankte allen, die sich dafür einsetzen.

Bettingen habe vor 50 Jahren seine Selbstständigkeit aufgegeben, aber nicht seine Eigenständigkeit. Durch die Eingemeindung sei auch Wertheim vielfältiger geworden, betonte der Oberbürgermeister. Das Stadtoberhaupt zählte zahlreiche Punkte auf, die heute wohl Teil eines Eingemeindungsvertrags mit Bettingen werden würden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass diese spätestens zum 100. Jubiläum der Eingemeindung alle umgesetzt seien. Bettingens ehemalige Ortsvorsteherin Songrit Breuninger blickte im Ortsdialekt auf die 1200-Jahr Feier vor 20 Jahren zurück.

