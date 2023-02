Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Betrunkener Kapitalist zeigt sein wahres Gesicht

Badische Landesbühne: Bert Brechts »Herr Puntila und sein Knecht Matti« in der Aula Alte Steige in Wertheim

Wertheim 16.02.2023 - 12:02 Uhr 1 Min.

Ganz in ihrem Element: Schauspieler der Badischen Landesbühne bei der Aufführung von Bert Brechts »Herr Puntila und sein Knecht Matti« in der Wertheimer Aula Alte Stege. Foto: Sonja Ramm

Ursprünglich sollte das Stück schon im vergangenen Herbst aufgeführt werden, musste aber wegen Krankheit verschoben werden. Zusätzlich wurde am Dienstag ab 19 Uhr eine Einführung in die Produktion angeboten.

Auch das Bühnenbild sorgte für Aufsehen: Dargestellt waren mehrere Eichenbäume, welche zum Waldbesitz Puntilas zählen. Besonders waren auch die häufigen Gesangseinlagen der Schauspieler, welche das Stück begleiteten.

Inhaltlich geht es in der Komödie um das Leben des Kapitalisten Puntila. Der finnische Großbauer verwahrt seinen Besitz sehr streng und hat die Verlobung seiner Tochter Eva mit dem reichen Aristokraten Eino bereits arrangiert, auch wenn das seiner Tochter so gar nicht passt. Wenn er nüchtern ist, fällt es allen Angestellten schwer, ihn zu mögen. Das liegt vor allem an seiner ablehnenden Haltung gegenüber allen Andersdenkenden und für ihn Arbeitenden.

Tyrann und Wohltäter

Doch betrunken zeigt sich sein wahres Gesicht: Der Tyrann wird zum Wohltäter und verschenkt auch gern Geld an seine Angestellten. Außerdem gesteht er seinem Chauffeur Matti, dass er diesen viel lieber als Schwiegersohn hätte, da er den Aristokraten für keinen richtigen Mann hält. In seinem Übermut verlobt sich Puntila mit drei Frauen, darunter Kuhmädchen und Apothekerin. Plötzlich enttarnt er sich sogar als Kommunismusbefürworter.

Auch die sozialen Klassen der Figuren spielen im Handlungsverlauf eine große Rolle. So hat der kapitalismuskritische Chauffeur Matti diese stets vor Augen und zweifelt daran, dass Eva aufgrund des Reichtums ihres Vaters die richtige Frau für ihn sein könnte. Schließlich unterzieht Matti die Tochter des Reichen einer Prüfung, in der sie zeigen soll, ob sie ihn glücklich machen kann. Sie muss nun auf Luxus verzichten und auf seine Interessen Rücksicht nehmen. Schlussendlich stellt sich in dem Stück die Frage, ob es möglich ist, gleichzeitig ein guter Mensch und ein reicher Gutsbesitzer zu sein.

