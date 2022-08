Betrüger irritieren Kunden der Wertheimer Stadtwerke

Betroffene sollen sofortige Hilfe erhalten

Wertheim 04.08.2022 - 13:50 Uhr 2 Min.

Die Gaspreise werden auch in Wertheim im kommenden Jahr spürbar steigen. Das kündigte Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier gegenüber dieser Redaktion an. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-06-27 --> Die Gaspreise werden auch in Wertheim spürbar steigen. Das kündigte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier gegenüber dieser Redaktion an. Foto: Gunter Fritsch

Sie »fischen« die laufenden Energieverträge der ahnungslosen Kunden ab. In einem bekannten Fall haben sich allein die monatlichen Vorauszahlungen beim Getäuschten von 100 auf 800 Euro pro Monat erhöht. »Das ist ganz üble Abzocke, diese Leute nutzen die Ängste der Menschen aus«, warnt Volker Seidenspinner, er ist Leiter des Kundenservice bei den Stadtwerken Wertheim.

Die Vorfälle häufen sich in den vergangenen zwei Wochen. Schon ein Dutzend Kunden seien reingelegt worden, die Dunkelziffer bei den Getäuschten sei derzeit nicht zu bestimmen. »Aber wohl leider hoch, da kommt sicher noch einiges zusammen« fürchtet Seidenspinner. Meist melden sich die unseriösen Anrufer demnach am Telefon und geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Abgefragt werden dann unter anderem Zählerstände und Zählernummern.

"Unseriöse Anrufer"

Die Legende, die die Anrufer erzählen, ist immer die gleiche. Es geht demnach um zu erwartende Preiserhöhungen und kommende Energieumlagen. Die Kunden sollen ihre Daten bekanntgeben, »damit es dann mit einem sauberen Zählerstand weitergeht und sichergestellt ist, dass bereits verbrauchte Energie nicht der Teuerung unterworfen werde«, erklärt Seidenspinner. »Diese unseriösen Anrufer nutzen es knallhart für ihre Zwecke aus, dass die Energiepreise derzeit überall diskutiert werden«, ärgert er sich.

Am Ende des Telefonats verlangten die Anrufer, dass die Kunden zur Bestätigung der Daten die Ziffer 1 am Telefon drückten, damit sei dann auch schon alles erledigt. »In Wirklichkeit ist damit aber ein Vertrag am Telefon besiegelt worden«, macht Seidenspinner deutlich. »Uns rufen vermehrt total verzweifelte Kunden an, die auf diese Art und Weise in neue und teure Verträge gelockt worden sind«, sagt er.

Ganz klar müsse sein: »1. Es gibt die Zusagen der Stadtwerke die Energiepreise in diesem Jahr nicht zu erhöhen. 2. Niemals rufen wir, von uns aus, unsere Kunden an«. Seidenspinner beruhigt, dass die am Telefon abgeschlossenen Verträge zwar ärgerlich aber letztlich unwirksam seien, weil es per Gesetz verboten ist, auf diese Art telefonisch Kundenkontakte anzubahnen. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Neue Betrugsmasche

Laut Volker Seidenspinner gibt es bereits eine neue Variante, bei der die unseriösen Werber per Mail an die Opfer herantreten. In allen Fällen sei den Wertheimer Kunden die Unterstützung der Stadtwerke sicher, man habe die Vorfälle auch bereits an die Bundesnetzagentur weitergemeldet, sagt Seidenspinner. Auf Nachfrage unseres Medienhauses bestätigte er, dass die alle bislang bekannten Verträge für das in Berlin ansässige Unternehmen »voxenergie« abgeschlossen worden seien. Details über eine eventuelle direkte Beteiligung dieser Firma seien derzeit jedoch unklar. Wer Kontakt hatte, per Telefon oder Mail, der solle sich umgehend unter der Tel. 09342 909 222 mit dem Service der Stadtwerke Wertheim in Verbindung setzen.

Dort helfe man auch bei der Rückabwicklung der ungewollt abgeschlossenen Verträge. Seidenspinners Tipp: »Wenn die anrufen – einfach auflegen.« (Ge)