Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Betreiber-Vertrag für Therme vorzeitig um zehn Jahre verlängert

Freizeit: Stadt Bad Mergentheim und Schauer & Co. setzen ihre Zusammenarbeit fort - Top-Bewertungen geben zusätzlichen Ansporn

MAIN-TAUBER-KREIS 12.01.2023 - 14:15 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bad Mergentheim. Solymar © Harald Schreiber

Seit 2014 betreiben Schauer & Co. aus Überlingen über die Betriebsgesellschaft Solymar-Therme GmbH und Co. KG das Bad der Kurstadt - mit Andreas Schauer als Geschäftsführer, Michael Atassi als Co-Geschäftsführer (der auch für die Betriebsgesellschaft verantwortlich ist) und vor allem Peter Zimmermann, der als Regionalleiter für den operativen Betrieb verantwortlich ist.

Verpächterin der städtischen Immobilie ist die Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt. Geschäftsführer dieser sogenannten Besitzgesellschaft sind Stadtkämmerer Artur Wirtz und Stadtbaudirektor Bernd Straub. Aufsichtsratsvorsitzender ist Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

»Starkes Signal«

Der bestehende Vertrag über Pacht und Betrieb wäre 2024 ausgelaufen. Der nun unterschriebene neue Vertrag, dem vorab der Gemeinderat zugestimmt hat, gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022 und ebenfalls wieder für zehn Jahre. »Damit setzen wir ein starkes Signal - gerade in Zeiten, die für die öffentlichen Bäder alles andere als einfach sind«, freut sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

»Als wir 2014 nach schwieriger Bauphase mit unserer neuen Solymar-Therme an den Start gegangen sind, sollte diese einen professionellen und leistungsstarken externen Betreiber bekommen. Den haben wir in Andreas Schauer und seinem Team auch gefunden. Zudem ist uns das Unternehmen bereits im Endspurt der Bauphase mit wertvollen Impulsen zur Seite gestanden. So konnten wir gemeinsam ein zeitgemäßes Erlebnis-Außenbecken verwirklichen, das heute maßgeblich zur Attraktivität der Therme beiträgt«, sagt OB Udo Glatthaar rückblickend.

Überregionale Strahlkraft

Seit der Eröffnung 2014 habe die Solymar-Therme eine große überregionale Strahlkraft entwickelt, unterstreicht Geschäftsführer Andreas Schauer. Michael Atassi erläutert dies in Zahlen: »Die Corona-Jahre ausgenommen haben sich die Besucherzahlen der Solymar-Therme von Jahr zu Jahr von 220.000 bis 270.000 gesteigert. Für das Jahr 2023 erwarten wir einen neuen Besucherrekord.«

Viel wichtiger und auch nachhaltiger sei jedoch die hohe Gästezufriedenheit, ergänzt Peter Zimmermann. »Mit 4,4 von 5 möglichen Punkten in der in solchen Fragen oft maßgeblichen Google-Bewertung stehen wir in der Bundesliga der deutschen Thermenlandschaft. Und sind besser bewertet als die Therme Sinsheim, die auf 4,3 Punkte kommt. Wichtig ist uns auch, dass die Schulen und die Vereine eine Trainingsstätte haben, die ja mit dem Betrieb der Solymar-Therme auch wirtschaftlich stark unterstützt wird.«

Andreas Schauer bekennt: »Wir sind selbst vom Erfolg überrascht und fast schon verwöhnt.« Allen sei klar, dass das Gebäude mit seiner schwierigen Bau-Vorgeschichte nicht jeden Wunsch erfülle, das Einzugsgebiet eher ländlich geprägt sei und der Wettbewerb dennoch stetig zunehme.

Entwicklung eines Masterplans

Mit dem neuen Vertrag möchte die Stadt mit dem Betreiber auch einen Masterplan für die Solymar-Therme entwickeln, um so eine kontinuierliche Steigerung der Attraktivität zu gewährleisten.

Das Unternehmen Schauer & Co betreibt mit jeweils eigenen Betriebsgesellschaften von Basel bis Berlin neun Thermen und Freizeitbäder.

Die Firma gilt mit ihren insgesamt 850 Mitarbeitern als eines der führenden in diesem Bereich, heißt es abschließend.

el