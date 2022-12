Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bestenheider Weihnachtsmarkt öffnet erstmals am Samstag

Aktion: Gewinn geht an die beiden Kindergärten

Wertheim 07.12.2022 - 15:08 Uhr 2 Min.

Voller Vorfreude auf den ersten Bestenheider Weihnachtsmarkt: Ilona Wagner (auf der Leiter) schmückt mit Ingrid Heitmann eine der Buden. Foto: Michael Geringhoff

Immerhin, das Rezept für diesen ersten Bestenheider Weihnachtsmarkt hat alle Zutaten, die es braucht. Es steckt auch eine Menge Vorlauf in der »Operation-Weihnachtsmarkt«, die eigentlich schon vor Corona hatte umgesetzt werden sollen. »Wir wollten schon lange etwas mit den Bestenheidern zusammen machen«, das gehöre zur Firmenphilosophie, sagte der Löwenbiergarten-Gastronom Richard Wagner.

Nur der Anfang

Der Weihnachtsmarkt werde nur der Anfang sein, sagt der Stadtteilbeiratsvorsitzende. Man habe da bereits verschiedene Ideen, die man miteinander umsetzen wolle, um das soziale Gefüge im Stadtteil zu stärken.

Jetzt müssen sie erst einmal den ersten Weihnachtsmarkt schaffen, er beginnt am Freitag um 16 Uhr mit einer Glühweinparty im Löwenbiergarten. Eine Supersache, sagt die Gastronomin Ilona Wagner. Jedes Mal habe es ihr bislang leidgetan, den Biergarten in der tollen Mainlage über den Winter verwaist zu sehen. Jetzt komme es erstmals anders.

Stichwort Synergie

Synergie ist da eines der Stichworte, denn auch der Stadtteilbeirat habe für Weihnachten mehr gewollt als nur das bekannte Adventssingen. Einen eigenen Markt habe man aber logistisch nicht stemmen können, sagt Förstel. Schön wäre es, nahe am Kreisverkehr im Bereich Leonhard Karl-Straße / Zieglerweg gewesen, aber dort Buden aufzustellen, die notwendigen Toiletten und all das bei laufendem Bus- und Autoverkehr, damit auch die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt noch Spaß gehabt hätten und vor allem sicher gewesen wären. »Ganz schwierig«, winkt Förstel ab. Der im Sommer hochfrequentierte Löwenbiergarten sei da eine andere Nummer, sicher für die Kinder, und er habe alle Infrastruktur, die man sich nur wünschen könne: »Genug Platz, Bänke, Tische, Toiletten, Strom, Wasser, und reichlich Parkplätzen«, sagt Förstel.

»Nur Schönes«

Ilona Wagner, in ihrer Hand liegt das Gros der Organisation, betont den Benefizcharakter: »Wir wollen da keinen Gewinn machen. Alles, was übrigbleibt, geht an die beiden Bestenheider Kindergärten«. Die beteiligen sich auch selbst, werden singen und Waffeln backen. Ein knappes Dutzend Buden ist aufgebaut, geben werde es: »Nur Schönes. Handgemachte Sachen, unter anderem aus Holz und Stoff«, berichtet Wagner.

Am Samstag startet der Weihnachtsmarkt um 12 Uhr, dann sind auch alle Buden geöffnet, ab 15 Uhr werden laut Thomas Förstel Mitglieder des St. Elisabeth-Kirchenchors mit Sängern des »Magnifikat« auftreten. Singen werden auch die Kinder, zudem der Stadtteilbeirat und, wenn es gut läuft, dann singen die Besucher mit. Ohne Nikolaus geht es nicht. Auch der kommt am Samstag und wird die Kinder beschenken.

Geplant ist, dass Frauen aus der Ukraine mit Wolle und Spinnrad Einblicke in altes Handwerk geben. »Vielleicht ein Publikumsmagnet«, denkt Thomas Förstel. Auch am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt geöffnet, dann ab 12 Uhr mit dem Schwerpunkt auf Kaffee und Kuchen. Glühwein gibt es immer. Größter Sponsor ist die Distelhäuser Brauerei, die auf diesem Weg die Kindergärten und das Miteinander im Stadtteil stärken will.

Künftig jedes Jahr?

Jetzt müsse man einmal schauen, wie sich der Weihnachtsmarkt etabliere, er wünsche sich, künftig jedes Jahr Weihnachtsmarkt, sagt Thomas Förstel. Die Wirtsleute Wagner haben sich vorgenommen, dem Markt allemal drei Jahre Zeit zu lassen, um sich zu etablieren.

»Erst danach machen wir einen Schnitt und schauen, wie es weitergeht«.

