Bestenheider Höhenweg ab April gesperrt

Wertheim 15.03.2022 - 16:14 Uhr < 1 Min.

Der Bestenheider Höhenweg wird ab Mitte April im unteren Abschnitt für vier Wochen gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahn wird saniert. Foto: Gunter Fritsch

Vom Wartberg kommend ist die Zufahrt zum Reit- und Fahrverein möglich. Grund für die vierwöchige Sperrung, die in der zweiten Woche der Osterferien beginnen soll, ist die umfangreiche Sanierung der Fahrbahndecke, wie Achim Hörner von der Tiefbauabteilung des Rathauses am Montag im Bauausschuss erläuterte. In den Jahren 2019 und 2020 waren die ersten beiden Teilabschnitte des Gemeindeverbindungsweges vom Wartberg beginnend saniert worden. In diesem Jahr steht der Abschluss der Arbeiten an, die für den dritten Bauabschnitt noch einmal rund 274.000 Euro kosten. Die Firma Trend Bau aus Röttingen soll die Arbeiten ausführen, empfahl der Bauausschuss einstimmig dem Gemeinderat. gufi