Bestenheid liegt ihm schon immer am Herzen

Geburtstag: Ulrich Kirchner wird diesen Mittwoch 75 - Manchmal ist auch gegen den Strom geschwommen

Immer aktiv: Ulrich Kirchner bei der Wehrtumrerneuerung, die mit dem Jubiläum 75 Jahre Eingemeindung Bestenheid zusammenfiel. Ulrich Kirchner als kleiner Wonneproppen im Kinderwagen.

Kirchner besuchte die Volksschule in Bestenheid. Nach der Mittleren Reife kam es zu dem Arbeitsgebiet Öffentliche Verwaltung, aus dem ihn viele Wertheimer kennen, eher zufällig. Denn eigentlich wollte er Maschinenbauingenieur werden. Ein Lehrer überzeugte ihn schließlich von den guten Möglichkeiten bei der Stadtverwaltung. Und so wurde Kirchner Verwaltungslehrling. Aus seiner Ausbildungszeit ist ihm besonders der Tag in Erinnerung geblieben, als der damalige SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt 1963 die Main-Tauber-Stadt besuchte und Kirchner die Aufgabe hatte, sich um seinen Mantel zu kümmern.

Nach dem Abschluss seiner Lehre durchlief Kirchner verschiedene Abteilungen und stieg in den gehobenen Dienst auf. Nach Berufsstart in der Kämmerei und Grundwehrdienst erhielt Kirchner 1976 im Bauverwaltungsamt seine erste Amtsleiterstelle. Zu dieser Zeit war die Erschließung des Wartbergs Thema. Nach sieben Jahren im Rechnungsprüfungsamt leitete Kirchner ab 1991 das Ordnungsamt. In diesem Abschnitt seines Berufslebens erinnert er sich besonders an das Hochwasser von 1995. Von 1996 bis zu seiner Pensionierung wechselte er schließlich ins Grundbuchamt, bevor er nach 46 Jahren in der Stadtverwaltung Wertheim ausschied. Dabei hatte er die verschiedenen Orte, an denen das Rathaus untergebracht war, mit durchlaufen: Vom heutigen Grafschaftsmuseum bis in die Hofhaltung. Ihm habe an seinem Beruf immer gefallen, dass man mitmischen und Einfluss für die Menschen vor Ort nehmen konnte. »Man ist von hier, die Leute kennen einen«, erklärt er, warum er sich so sehr einsetzte.

Doch nicht nur hauptamtlich kümmerte sich Kirchner um die Belange der Wertheimer und besonders der Bestenheider, sondern auch ehrenamtlich. So regte er in den 80er Jahren die Bildung von Stadtteilbeiräten an.

Zehn Jahre Vorsitzender

»Die Ortschaften waren alle durch die Ortschaftsräte vertreten und die Stadtteile blieben auf der Strecke«, beschreibt der Jubilar die damalige Situation. Nach der Gründung des Bestenheider Stadtteilbeirats übernahm er für zehn Jahre dessen Vorsitz. In dieser Zeit wurde in Eigenleistung die alte Leichenhalle abgebrochen, Küche- und Geräte- sowie Sanitätsräume an der Turnhalle angebaut und der Marktplatz neu gestaltet. Zudem gab es große Feste zu den Jubiläen 700 Jahre Bestenheid und 75 Jahre Eingemeindung. Zur Eingemeindungsfeier engagierte er die Volkstanzgruppe aus Szentendre und legte damit den Grundstein für die spätere Städtepartnerschaft.

Außerdem hatte sich der Stadtteilbeirat zum Jubiläum noch etwas Besonderes ausgedacht: Die Begehbarmachung des Wehrturms, des Wahrzeichens Alt-Bestenheids, der an der L 2310 zwischen Bestenheid und Wertheim liegt. Kirchner hofft, dass der Zugang wieder möglich gemacht wird. Dies würde aus seiner Sicht den städtischen Haushalt nicht sprengen.

40 Jahre im Gesangverein

Kirchner war 40 Jahre aktives Mitglied des Männergesangvereins Einigkeit Bestenheid und 18 Jahre dessen Kassier. Außerdem grillte er mehr als 20 Jahre für den evangelischen Kindergarten.

So heimatverbunden wie der Jubilar ist, so interessiert ist er an der weiten Welt und hat es geschafft, bereits 112 Staaten zu bereisen. Ihm sei es wichtig, die Menschen im eigenen Land mit Tourismus zu beschäftigen, damit sie nicht als Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland kommen müssten.

Besonders beeindruckt haben ihn dabei der Jemen und die Kreuzfahrt am Kap Hoorn. »Da war ausnahmsweise ruhige See. Wir hatten Glück«, erinnert er sich. Von seiner Reise nach New York ist ihm noch das Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, beim Besuch des Musicals »Cats« in Erinnerung.

Neue Ziele nach der Corona-Pandemie hat er schon im Blick: Georgien und Armenien stehen weit oben auf seiner Reise-Wunschliste. Mit den Einheimischen sei er vor allem in Namibia in Kontakt gekommen, wo sein Bruder lebt. Mit seiner Frau Ilse, mit der er mehr als 50 Jahre verheiratet ist, hat er eine Tochter und zwei Söhne. Außerdem gehören sechs Enkel zur Familie.

Im Rückblick auf sein bisheriges Leben meint Kirchner: »Wenn in meinen Augen etwas nicht in Ordnung war, dann habe ich Kritik geübt und schwamm auch mal gegen den Strom. Mein Leitspruch: Nur tote Fische schwimmen mit der Strömung, lebendige auch dagegen. Und mein Sternzeichen ist ja Fisch.« Auch wenn er sich aus dem aktiven Ehrenamt und der Kommunalpolitik zurückgezogen hat, liest er noch immer aufmerksam die Zeitung und besucht hin und wieder Gemeinderatssitzungen. Außerdem schwimmt er gerne.

