Bestenheid: Getränkemarkt soll im Spätfrühling eröffnen

Wertheim 28.12.2021

Ein Abholmarkt für Getränke entsteht in Bestenheid.

Der neue Getränkemarkt der Kette Fristo soll über etwa 410 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen, sieben Arbeitsplätze für Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sollen dort geschaffen werden, heißt es vom Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion. Umgesetzt werde das Projekt von einem ortsansässigen Investor. »Wir, die Firma Fristo Getränkemarkt GmbH, werden dort als Mieter voraussichtlich im Spätfrühling Neueröffnung feiern«, heißt es. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Buchloe im Ostallgäu betreibt mehr als 230 Getränkemärkte in Süd- und Ostdeutschland sowie in Tirol.

Ein lange im Gespräch befindlicher Markt für Tierbedarf ist an diesem Standort vom Tisch - stattdessen entsteht der Getränkeabholmarkt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Discounter Norma, der seine Verkaufsfläche durch einen Anbau von 800 auf 1200 Quadratmeter aufstockt. Auch die Bäckereifiliale wird erweitert. Eröffnet werden soll laut Norma Ende des ersten Halbjahres 2022.

scm