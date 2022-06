Beste Werbung für den Breitensport

Freizeit: Moonlight- und Fackel-Schwimmen in Wertheim und Freudenberg locken Teilnehmende und Zuschauer

Freudenberg 27.06.2022 - 12:03 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Immer wieder ein Ereignis: Fackel-Schwimmen in Freudenberg. Foto: Günter Herberich

Beide Veranstaltungen hatten jedenfalls an diesem lauen Sommerabend einen enormen Zuspruch. Um 17 Uhr begann es in Wertheim gemütlich mit einem Startschuss durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. »Das war auch eine Premiere, denn erstmals kam ein OB zum Moonligt-Schwimmen«, freute sich Hauptorganisator Andreas Hoffmann. »Respekt vor der Leistung, denn er ist immerhin 1000 Meter im Becken geschwommen«, so einer der Beobachter am Beckenrand.

»Alles ohne Druck«

»Das ist hier schon etwas Besonderes, das ganze Ambiente, alles ohne Druck, eine tolle Veranstaltung«, meinte der Boxtaler Oliver Hirsch. In der Nacht zum Sonntag wurden dabei im Schwimmbecken einige Rekorde gebrochen: Mit 340 ausgewerteten Schwimmern gab es einen Teilnahmerekord. Geschwommen wurden insgesamt 917 Kilometer. Dies entspricht der Strecke nach Manchester in England.

Jüngster Teilnehmer war die erst vierjährige Marin Joas. Während der älteste Teilnehmer Arnulf Weidenbach mit seinen 83 Jahren war.

Nicht die Geselligkeit, sondern das Miteinander stand dabei im Mittelpunkt. Das gesamte Ambiente mit den Lichteffekten in der Nacht wurde zu einer Werbung für das Wertheimer Freibad. »Eine tolle Veranstaltung, die nicht nur eine Werbung für den Schwimmsport und die DLRG ist, sondern für ganz Wertheim«, zollte auch Bernd Kober ein dickes Lob.

Fast etwas eng

So wurde es im Becken zwischen 20 und 22 Uhr fast etwas eng. Gestört hat es keinen. Da lässt man sich einfach Zeit, gönnt sich eine Pause oder ein Getränk zwischendurch. Besonders stolz waren die jüngsten Teilnehmer. Für die gab es bereits für die 100 Meter-Strecke eine Urkunde samt Medaille. Heiß begehrt waren aber vor allem die zahlreichen Pokale. Vor allem beim »Spukstunden-Pokal« eine Stunde vor Mitternacht gab es wieder erhöhtes Schwimmaufkommen im Bad.

Überhaupt kein Stress

In Freudenberg herrschte beim Fackel-Schwimmen ebenfalls kein Stress. Ganz im Gegenteil, hier werden weder Strecken noch Zeitrekorde gebrochen. Seit 1987 findet Fackel-Schwimmen statt. »Das war zum 700-jährigen Stadtjubiläum«, erinnert sich Alex Schneider. »Seitdem bin ich immer dabei«. Auch sein Freund Carsten Weinmann. Sie gehören zu den Hartgesottenen. »Wir brauchen keine Hilfsmittel, da wechselt man einfach die Fackel von der rechten in die linke Hand, das passt schon«, so Schneider.

Mit ihm sprangen am Samstagabend gegen 22 Uhr immerhin 59 Teilnehmer in den Main unterhalb des Containerparkplatzes der Firma Rauch. Die Strecke geht über 1,2 Kilometer entlang der Stadtsilhouette bis zum Mainpark. Dabei kann man bei den Hilfsmitteln seiner Kreativität freien Lauf lassen. Von der Luftmatratze bis zum aus Styropor gebastelten Fackelhalter für fünf Fackeln war alles dabei.

Für die neunjährige Lea Beck war das Fackelschwimmen der Freudenberger DLRG eine Premiere. »Mein Opa hat mich hierzu motiviert, dann bin ich einfach mit, weil es mir Spaß macht«, so ihr Kommentar. Ihr Opa Günther Beck sieht es ebenfalls entspannt und hat für die Fackeln Holzbrettchen parat. »Ich hoffe, die passen für die Fackeln, wenn nicht, werden sie passend gemacht«. Zehn Helfer der DLRG auf zwei Boten sowie am Start und Ziel sind dabei, damit nichts passiert. »Es ist nichts passiert, alle kamen am Maingarten wohl an«, war von Andreas Wolz zu erfahren. Der stellvertretende Vorsitzende der DLRG Freudenberg zeigte sich rundum zufrieden. »Die Schwimmer wurden sogar mit Applaus am Maingarten von den Gästen empfangen, ein großartiges Erlebnis für alle«, berichtet Wolz.

Sommernachtsfest

Kein Wunder, dass das Sommernachtsfest am Maingarten mit mehr als 400 Gästen sehr gut besucht war. Für Stimmung sorgte die Band Alive. So war es auch hier für alle Beteiligten eine Werbung für den Breitensport.

GÜNTER HERBERICH

Hintergrund Hintergrund: Fazit zu den beiden Schwimmveranstaltungen Andreas Wolz war am Sonntagnachmittag begeistert von der Resonanz der Teilnehmenden und Gäste beim Sommerfest im Mainpark. »Es hat einfach alles perfekt an diesem Abend gepasst«, schwärmte er. Immerhin hatte die DLRG Freudenberg 59 Teilnehmer aller Altersklassen, darunter zahlreiche Jugendliche, die beim Basteln für Hilfsmittel der Fackeln recht kreativ waren. »Die Leute haben es sehr gelobt und freuten sich darüber, dass sie nun endlich wieder am Ufer entlang zur Mainpromenade schwimmen konnten. Dort wurden sie sogar mit Applaus begrüßt«, berichtet Wolz. Alle beteiligen Schwimmer hatten entsprechende Ausdauer und sind die Strecke durchgeschwommen. Heuer war sogar ein Teilnehmer aus den Niederlanden dabei. Er war auf dem Wohnmobilstellplatz und hat sich spontan am Fackelschwimmen beteiligt. Auch der Vorsitzende der DLRG Wertheim, Andreas Hoffmann, zog ein positives Fazit. »Es waren einfach optimale Bedingungen im Freibad. Da wurde es in mancher Bahn hin und wieder eng. Wir hatten eine tolle Resonanz. Viele Schwimmer brennen schon darauf, in zwei Jahren wieder dabei zu sein«, freut er sich. »Das Moonlight-Schwimmen ist auch eine außergewöhnliche Veranstaltung, die es in dieser Form ganz selten gibt«, so Hoffmann weiter. Drei Schwimmer sind die zwölf Stunden annähernd durchgeschwommen. Der Höchberger Schwimmverein hat 145 Kilometer geschwommen, das ist ein Mannschaftsrekord, seit es diese Veranstaltung gibt. Die Preisverleihung (Pokale und Gewinner der Verlosung) findet am Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr vor dem DLRG-Heim statt. Alle Preisträger werden telefonisch benachrichtigt. (gher)