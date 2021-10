Bessere Zeiten in Wertheim mit der Glasindustrie

Vortrag: Professor Philipp Gassert im Kloster Bronnbach auf das Thema Kontinuitäten und Neubeginn

WERTHEIM-BRONNBACH 29.10.2021 - 12:37 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Philipp Gassert, Professor für Zeitgeschichte am Historischen Institut der Universität Mannheim, sprach im Kloster Bronnbach über Kontinuitäten und Neubeginn.

Die Leiterin des Archivs, Monika Schaupp, stellte Gassert vor, der als Professor für Zeitgeschichte am Historischen Institut der Universität Mannheim sowie als Mitglied des Vorstands der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg sich eingehend mit diesem gravierenden Abschnitt der Wertheimer Geschichte befasst hat. Dazu passt seine 2018 erschienene Monographie »Bewegte Gesellschaft: Deutsche Protestgeschichte seit 1945«.

Vier Schritte

Gassert ging diese wahrhaft komplexen Ereignisse in vier Schritten an. Er begann mit der Polarisierung der Nachkriegsgesellschaft, die in Wertheim wegen des starken Zuzugs zunächst der Ungarndeutschen und später der Flüchtlinge aus der DDR besonders drastische Formen annahm und zu einer raschen Verdoppelung der Einwohnerzahlen von knapp 5000 auf etwa 10.000 Personen führte und so also Einheimische gegen Flüchtlinge aufbrachte.

Nach Wertheim zog es auch deshalb viele Vertriebene, weil die Stadt nicht zerstört worden war, es noch Wohnraum gab.

Der damalige Bürgermeister Carl Roth, ein Sozialdemokrat, der von 1946 bis 1961 im Amt blieb, maßgeblich auch mit Hilfe der im Gemeinderat dominanten CDU gewählt wurde, weil auch sie als Partei von alt eingesessenen Bürgern diesen Mann gegen die wachsende Zahl der Neubürger unterstützte. So bezeichnete Roth etwa den Anspruch der Neubürger, selbst wichtige Ämter bekleiden zu wollen, als Anmaßung, obwohl diese als deutsche Staatsbürger die gleichen Rechte hatten.

Transformation

Diese Jahre mit permanenten Streitereien bis hin zu zahlreichen Prozessen gingen erst zu Ende, als die Glasindustrie, bekanntlich von Thüringer Neubürgern aufgebaut, Wertheim zu einer Industriestadt werden ließ, einer in den 60er Jahren reichen Stadt. Transformation war angesagt, eben auch die Integration der Bürger in allen großen Parteien, hier der vierte Schritt Gasserts bereits vorweggenommen. Die Zugezogenen erwiesen sich als entscheidender Vorteil für die Stadt. Die Stunde Null, wie man 1945 sagte, Gasserts zweiter Schwerpunkt, habe es eigentlich nicht gegeben.

Denn die Besatzungsmacht, hier also die Amerikaner, förderten eine eher konservative Demokratisierung, die meist alte Strukturen aus der Weimarer Republik wieder aufnahm, die allerdings von unten her sich entwickelte, also mit vergleichsweise früher Bürgerbeteiligung, dritter Schwerpunkt, den Philipp Gassert mit zahlreichen Tabellen verdeutlichte.

In der Diskussion ging es vor allem um die Frage, wie sich die Bürger verhielten, die Nazis waren. Ein heißes Thema vor allem in der Zeit, in der solche noch lebten. Darüber gebe es aber noch keine gesicherten Forschungsergebnisse, war am Donnerstagabend zu erfahren.

WOLF WIECHERT