Bessere Ernte als 2020 im Main-Tauber-Kreis erwartet

Bauernverband: Wetterkapriolen machen den Landwirten immer stärker zu schaffen

Mit einer besseren Ernte als in den vergangenen Jahren rechnet der Bauernverband im Main-Tauber-Kreis für 2021. Foto: Gunter Fritsch

Auch in diesem Jahr sei das Frühjahr relativ trocken gewesen. Dem Getreide habe das Wasser gefehlt. Der »kühle Mai«, so Fröber, sei der Entwicklung der Feldfrüchte auch nicht zuträglich gewesen. Allerdings werde die Ernte auch im Main-Tauber-Kreis von Region zu Region unterschiedlich ausfallen, lautet Fröbers Vorhersage.

Differierende Ertragsmengen

So werde etwa für die Region Wertheim bei der Wintergerste ein Ertrag zwischen sieben und acht Tonnen je Hektar erwartet, in guten Jahren können es auch schon einmal bis zu 8,5 Tonnen sein. Auch beim Weizen differieren die Ertragsmengen teilweise stark: Fröber schätzt, dass zwischen 7,5 und neun Tonnen je Hektar von den Feldern geholt werden können.

In Spitzenjahren sind allerdings auch schon einmal bis zu zehn Tonnen möglich. Dabei haben die Landwirte, ähnlich wie auch die Winzer und die Anbauer von Sonderkulturen, immer stärker mit den Kapriolen des Wetters zu kämpfen. Auch wenn es in diesem Jahr deutlich mehr Niederschläge als in den vergangenen Erntejahren gegeben habe, sei das Wasser »nicht wirklich tief« in den Erdboden eingedrungen, beschreibt der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands den Zustand der Böden.

Eine Beregnung von Feldern, um der zunehmenden Trockenheit in Franken zu begegnen, sei für einen landwirtschaftlichen Betrieb finanziell kaum zu stemmen. Dies gehe allenfalls beim Anbau von Sonderkulturen. Wichtig sei es, auf die Veränderung des Klimas, mit einer veränderten Bodenbearbeitung zu reagieren: »Die Böden müssen so aufgelockert werden, dass sie mehr Wasser aufnehmen und dieses länger binden können«, hält Fröber für den besseren Weg.

Humusaufbau verändern

Auch der Humusaufbau des Bodens müsse verändert werden, um den Boden vor zu starkem Austrocknen zu bewahren. Von Starkregenereignissen in Ausmaßen wie es sie in den vergangenen Wochen in anderen landwirtschaftlichen Anbaugebieten Deutschlands gegeben habe, sei der Main-Tauber-Kreis glücklicherweise in diesem Jahr bislang verschont geblieben. Bei Niederschlagsmengen von 150 bis 200 Liter auf einem Quadratmeter könne etwa Getreide komplett flach gelegt werden. Zudem könne es auf Feldern zu massiven Abschwemmungen kommen.

Abschwemmungen

Besonders beim Mais und der Zuckerrübe könne sich das stark bemerkbar machen, weil die Pflanzen nicht so eng auf den Feldern stehen. Mit einem Zwischenfruchtanbau und kurz wachsenden Kleesorten zwischen den Feldfrüchten versuchen die Landwirte diesen Abschwemmungen zu begegnen.

Zugleich können hohe Niederschlagsmengen auch zu einer deutlichen Verschlechterung der Ernteerträge führen: »Das kann etwa bei der Gerste dazu führen, dass sie nicht mehr zum Brauen verwendet werden kann und im Futtertrog landet«, schildert Stefan Fröber die damit für den Landwirt verbundenen Einnahmeverluste.

Kann man sich gegen die Unberechenbarkeit des Wetters versichern? Fröber selbst hat für seinen Betrieb eine Hagelversicherung abgeschlossen, Versicherungen gegen Sturmschäden am Mais gebe es auch. »2011 und 2017 haben wir auf unseren Feldern Hagelschäden gehabt«, schildert er die Jahre, in denen er bisher die Versicherung in Anspruch nehmen musste.

Steigende Pachtpreise

Ein Trend, den jüngst das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für Ackerland bezifferte, ist der Anstieg der Pachtpreise für Ackerland. Weil es auf dem Pachtmarkt ein geringeres Angebot an Pachtflächen gebe, stiegen die Preise, so die Statistiker. Eine Entwicklung, die Fröber auch für den Main-Tauber-Kreis beobachtet, und er macht gleich mehrere Gründe aus: So führe etwa die novellierte Düngemittelverordnung dazu, dass pro Hektar Fläche weniger nährstoffhaltiger Dünger wie Gülle und Mist ausgebracht werden dürfe. Im Ergebnis benötigten landwirtschaftliche Betriebe mehr Flächen, um die gleiche Menge Dünger zu verteilen.

Zudem werden vermehrt Flächen, die für den Aufbau von Fotovoltaikanlagen geeignet seien, aus der landwirtschaftlichen Produktion herausgenommen und stehen nicht mehr als Pachtflächen zur Verfügung. Schließlich gebe es bundesweit ein Interesse von Investoren, landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen, was ebenfalls - bei erhöhter Nachfrage - zu steigenden Preisen führe.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Landwirtschaftliche Erträge im Land Der Bauernverband Baden-Württemberg rechnet in diesem Jahr mit "einer durchschnittlichen Ernte". Diese Bilanz hat er jüngst vor der eigentlichen Getreideernte gezogen. Das Getreide stehe überwiegend gut da, Notreife und Hitzeschäden gebe es in 2021 keine, hatte es bei einer Pressekonferenz geheißen. Allerdings habe es vor allem im Raum Reutlingen, Tübingen, Esslingen und im Zollalbkreis bei Kartoffeln, Mais und Getreide regional durch Starkregen und Hagel Ernteverluste gegeben. Ernteeinbußen werden auch bei den Süß- und Sauerkirschen erwartet. Spätfröste im Frühjahr hatten den Blüten zugesetzt, zudem habe es Hagelschäden gegeben. Die Hälfte der deutschen Süßkirschen kommt aus Baden-Württemberg. gufi