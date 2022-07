Bessere Chancen für Auszubildende und Firmen in und um Wertheim

Netzwerktreffen: SRH Fernhochschule und Berufliches Bildungszentrum planen intensive Zusammenarbeit

Wertheim 26.07.2022

Nebe Vorträgen und Informationen gab es beim Netzwerktreffen der SRH Fernhochschule am Montag in Wertheim auch viele individuelle Gespräche unter anderem von Firmenvertretern mit Professor Stefan Müller (Mitte), Professor Kirsten Hermann (Coporate Relations) und Professor Roland Kaldich. Foto: Birger-Daniel Grein

Dazu zählt »Dual Degree«, die Kombination von Ausbildung und Studium. In diesem Modell absolvieren die Auszubildenden bereits während der Lehrzeit Studienmodule der SRH. Zudem werden einige Inhalte aus der Ausbildung für das Studium anerkannt. Die Kombination ist in vielen Studienfächern möglich, der Schwerpunkt liegt auf den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Das Studium wird nach Ausbildungsende fortgesetzt.

Abschluss nach vier Jahren

Wie Professor Roland Kaldich von der SRH erklärte, könne man Berufs- und Studienabschluss so in vier statt in sieben Jahren erreichen. Vorteil sei, dass man den Ausbildungsabschluss auf jeden Fall als Absicherung habe, falls man merke, das Studium liege einem nicht. Außerdem gebe es größtmögliche Praxisnähe, Theorie und Praxistransfer.

Auch das geregelte Einkommen und die Möglichkeit der Studienfinanzierung durch das Unternehmen böten Vorteile für die Studenten.

Unternehmen profitierten vom Modell, indem sie hoch qualifizierte Nachwuchskräfte erhielten. Dies sei wichtig, denn der Fachkräftemarkt sei knapp. Die Kombination stelle aber auch hohe Anforderungen an die Studenten. Die Studieninhalte müssten sie sich meist am Abend oder am Wochenende erarbeiten.

Dual Degree sei auch für Absolventen der Mittleren Reife möglich. Zum Zeitpunkt der Studienabschlussprüfung müssen diese Studenten ihre Fachhochschulreife nachweisen. »Dieses erhalten sie mit dem Abschluss der Berufsausbildung.« Aus den Reihen der Unternehmensvertreter wurde gefragt, ob eine Zeit von vier Jahren für die beiden Abschlüsse bei drei Jahren Ausbildungszeit realistisch sei. Kaldich erklärte, nach seiner Erfahrung mit dem Modell gelinge dies. Die Azubis müssten es aber auch wollen.

Manfred Breuer, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums, berichtete, es gebe die Idee für eine Kooperation seiner Schule mit SRH und Unternehmen, um den Auszubildenden eine gute Umsetzung von Dual Degree zu ermöglichen. Beginnen möchte man bei der Ausbildung der Industriekaufleute. Als Starttermin ist das Ausbildungsjahr 2023 angedacht.

Duales Inhouse-Studium

Vorgestellt hat Kaldich zudem das Angebot des dualen Inhouse-Studiums für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Vorteile seien die enge Unternehmensbindung auch bei Inhalten sowie die Anwesenheit der Mitarbeiter auch zu Studienzeiten im Unternehmen. Ein Teil der Studienleistungen, wie Praxisprojekt und Abschlussarbeit, werden im Rahmen der betrieblichen Praxis erbracht, wurde erklärt. Es gebe nur die Lernorte Onlinehochschule und Unternehmen. Eine Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen der Studienzentren sei freiwillig. Präsenzveranstaltungen könnten auch im Unternehmen stattfinden.

Auch bei Fragen für den Prüfungskatalog seien Anpassungen an den Bedarf des Unternehmens möglich. Das Inhouse-Studium werde für alle Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten.

Es gab am Vorabend auch zwei kurze Fachvorträge mit anschließender Diskussion. Stefan Müller, Stiftungsprofessor für Wertheim, sprach darüber, in welche Branchen China auch in Deutschland investiert und wie das Wirtschaftssystem in China arbeitet. In der Diskussion wurde deutlich, dass gemeinsame Visionen und Ziele auch für die europäische Wirtschaft wichtig sind.

Roland Kaldich informierte über die Herausforderungen bei der Energiebeschaffung und die Sicherung am aktuellen Beispiel Gas.

Die Diskussion drehte sich um die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke und die Frage, ob man bereits früher hätte reagieren müssen, als es erste Anzeichen beim Rückgang, der Gaslieferungen gegeben habe.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Die SRH Fernhochschule in Wertheim Die SRH Fernhochschule Wertheim hat 8500 Studierende weltweit, die von 65 Professoren und 160 Lehrbeauftragten unterrichtet werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es 22 Studienzentren, davon eines in Wertheim. Genutzt werden die Räume des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums sowie des Smart Lab im Beruflichen Schulzentrum Wertheim. Die Partnerschaft mit Wertheim besteht seit Oktober 2017. Seither kamen 89 Studenten aus einem Umkreis von 30 Kilometer um Wertheim und 144 aus 50 Kilometer Umkreis. Ansprechpartnerin für Wertheim ist Silke Walter. Ihr Büro ist im Technologie- und Wirtschaftszentrum in der John-F.-Kennedy-Straße 4 im Stadtteil Wertheim-Reinhardshof. (bdg)