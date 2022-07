Besser sitzen in Wertheims Altstadt

Spende: Sechs hochwertige Sitzbänke am Marktplatz übergeben - Eine »lebendige Innenstadt« ist für Stadtmanager Bernd Maack wichtig

Wertheim 20.07.2022 - 18:14 Uhr 1 Min.

Der Stadtmarketingverein will mehr Aufenthaltsqualität in der Wertheimer Innenstadt. Dazu haben Spender insgesamt sechs hochwertige Bänke gestiftet, weitere sollen folgen. Jeder Spender ist namentlich auf der Bank erwähnt.

Dazu gibt es Blumenschmuck, Straßenmusiker treten auf. Und seit neuestem gibt es zusätzliche Sitzbänke. Sechs davon konnten mit Hilfe von Spendern gekauft werden, Bernd Maack als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins sowie Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager haben sie noch in der Gluthitze des Mittwochmittags aufgestellt.

Zuvor waren die Spender oder ihre Vertreter zur Übergabe zum Marktplatz gekommen. »Wir können viele der Dinge, die wir tun, derzeit nur mit Unterstützung umsetzen«, dankte Bernd Maack den Spendern. Die hatten auch einen Einfluss darauf, wo ihre Bänke platziert werden. Die von Hannelore Kober und ihrer Familie steht künftig am Rathausplatz vor dem Grafschaftsmuseum. Die der Volksbank wird in der Brückengasse positioniert.

In Doppelfunktion

Jonathan Klüpfel war gleich in Doppelfunktion da: Als Präsident des Rotary-Clubs übergab er die Bank für den Platz an der Stiftskirche, dort sollen noch weitere Bänke hinzukommen. Die von seiner Familie gespendete Bank wird auf dem Marktplatz stehen - wie auch die von Herbert Alexander Gebhardt und Helga Hiller für den Fremdenverkehrsverein übergebene Bank sowie die gespendete Sitzgelegenheit von Marga Frischmuth, die ihr Enkel Leonhard übergab. »Nicht nur schön, sondern auch sehr bequem«, kommentierte Gebhardt.

»Eine lebendige Innenstadt ist für uns wichtig«, betonte Maack, der ankündigte, dass weitere Bänke von Spendern »mehr oder weniger zugesagt« seien. Der jeweilige Spender wird mit einer an der Bank angebrachten Tafel genannt. »Eine Bank ist nicht eine Bank«, sagte Innenstadtmanager Christian Schlager. »Wir wollten auf Qualität setzen, wollten schöne Möbel. Die sind deutlich teurer.« Ironie am Rande: Das gewählte, etwa 1400 Euro teure Modell heißt Corona. Weitere Spender seien sehr willkommen, warb Madeline Knop, Regionalmarktleiterin der Volksbank Main-Tauber in Wertheim anlässlich der Übergabe. Auch für Blumenschmuck und Musik zum Markt am Samstag.

